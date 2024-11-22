أخبار الحوادث اليوم، أقوال الشيف الشربيني في واقعة الدهس، النيابة تقرر حجز مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، القبض على المتهم بتهديد زيزو بالقتل

قرارات النيابة بمصرع شقيق بلوجر في حادث سير بالجيزة

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شقيق بلوجر شهير، إثر انقلاب سيارته أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وأصدرت النيابة عدة قرارات في الحادث، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وانتداب خبير لفحص السيارة والوقوف على أسباب الحادث.

التحقيقات تكشف تفاصيل اتهام زوجة خالد يوسف لـ مخرج شهير بسرقة مجوهراتها



كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لمخرج شهير بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

أقوال الشيف الشربيني بواقعة الدهس: انتقلت لمكان الحادث بعد اتصال من نجل زوجتي

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في القضية رقم ٥٢٦٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح أول الشيخ زايد الخاصة بدهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك الشيف الشربيني بمدينة الشيخ زايد.

أفاد الشيف الشربيني خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من نجل زوجته.

وأشار إلي أنه لم يعلم شيئا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرفت سريعا، خوفا من الاعتداء.

حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس نجل زوجة الشيف الشربيني، في اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك الشيف الشربيني بمدينة الشيخ زايد، مع إخضاع المتهم لتحليل تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيه للمخدرات وقت وقوع الحادث.

النيابة تقرر حجز مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز مخرج شهير، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث الجنائية، في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة، القبض على مخرج شهير، في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية عبارة عن إسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى، من داخل شقة زوجة مخرج خالد يوسف.

القبض على المتهم بتهديد زيزو بالقتل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد (أحد لاعبى كرة القدم بأحد الأندية المصرية) حال تركه للنادى وانتقاله لنادى آخر

ضبط القائمين على إدارة 7 شركات بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

تمكنت أجهزة قطاع الأمن العام ، من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (7 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال الزعم بتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بعد تداول فيديو، القبض على مشرفة حضانة اعتدت على طفلة بالضرب في الغربية

ألقت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، القبض على مشرفة حضانة فى الغربية اعتدت على طفلة بالضرب في الغربية.

وكانت أجهزة الأمن، تتابع مقطع الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن قيام مشرفة بإحدى الحضانات بالغربية بالتعدى بالضرب على طفلة أثناء الشرح باستخدام عصا صغيرة.

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