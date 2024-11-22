الجمعة 22 نوفمبر 2024
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حوادث

النيابة تقرر حجز مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

خالد يوسف وزوجته،
خالد يوسف وزوجته، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز مخرج شهير، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث الجنائية، في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف. 

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة، القبض على مخرج شهير، في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية عبارة عن إسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى، من داخل شقة زوجة مخرج خالد يوسف.

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت  بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

بمواجهة المخرج، وتفتيشه، عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وقرر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

 

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النيابة العامة بالجيزة المخرج خالد سويف زوجة المخرج خالد سويف خالد سويف

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