قرارات النيابة بمصرع شقيق بلوجر في حادث سير بالجيزة

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شقيق بلوجر شهير، إثر انقلاب سيارته أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وأصدرت النيابة عدة قرارات في الحادث، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وانتداب خبير لفحص السيارة والوقوف على أسباب الحادث.

التحقيقات في مصرع نجل بلوجر شهير

وكشفت التحقيقات أن المصاب يدعى محمد ماجد وشهرته محمد جيكا بلوجر وشقيقه احمد جيكا بلوجر شهير، حيث انحرفت منه عجلة قيادة السيارة، بما تسبب في انقلابها عدة مرات أعلى الطريق الدائري.

بعد محاولات علاجه فارق الحياة متأثرا بالإصابات الخطرة التي لحقت به، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

مصرع شقيق بلوجر شهير

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة على دائري الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين إصابة قائدها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، على إثرها نقل للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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