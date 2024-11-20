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أخبار مصر

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

كلفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على طفلة في دار حضانة بالغربية. 

وجاء ذلك بعد الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد قيام إحدي المشرفات في حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة، محافظة الغربية بالاعتداء بالضرب على أحد الأطفال أثناء شرح أحد الدروس.

وكشف التحقيق أن الواقعة مر عليها شهران ولم يتقدم أهل الطفلة بشكوى على الرغم من علمهم بالواقعة، والحضانة بها 83 طفلا بالمخالفة للترخيص الصادر لها بـ35 طفلًا.

كما أظهر التحقيق أن مسئولي الحضانة قرروا إنهاء عمل المشرفة صاحبة الواقعة في 3 أكتوبر الماضي.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي إغلاق حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية للحفاظ على الأطفال، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

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