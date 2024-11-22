ضبط القائمين على إدارة 7 شركات بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

تمكنت أجهزة قطاع الأمن العام ، من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.

ضبط القائمين على إدارة 7 شركات بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (7 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال الزعم بتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم (أختام وأكلاشيهات للشركات – جوازات سفر للمواطنين – بيان بأسعار البرامج السياحية - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - دفاتر إيصالات استلام نقدية – أظرف مدون عليها أسماء الشركات – مجموعة كشوف بأسماء العملاء والبرامج المتعاقد عليها – لافتات وإعلانات للشركات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

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