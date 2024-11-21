الجمعة 22 نوفمبر 2024
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حوادث

القبض على ربة منزل خطفت رضيعا من والدته بالجيزة

الأمن يعيد رضيعا
الأمن يعيد رضيعا مخطوفا إلى أسرته في بولاق، فيتو

كشفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة عبر  كاميرات المراقبة غموض خطف رضيع من والدته بأحد المستشفيات، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وضبط المتهمة وإعادة الرضيع إلى والدته.

 

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، بلاغًا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، يفيد فيه حضور “هاجر، م” 35 عامًا، ربة منزل، إلى مكتب رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، وتحريرها محضرًا فيه أنها حال اصطحابها رضيعها  لفحصه طبيًّا، وعمره شهر، طلب منها الطبيب إجراء أشاعة مقطعية على نجلها.

 

وفي أثناء وجود السيدة بالمستشفى تعرفت على سيدة -لا تعلم بياناتها-، ورافقتها إلى مركز الأشعة، وهناك تركت رضيعها معها حتى تشتري بعض المستلزمات، وحين عودتها بعد ربع ساعة فوجئت باختفائها والرضيع.

جرى تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمة، ومن خلال الفحص وتفريغ كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة جرى التوصل إليها ومعها الرضيع، وتبين أنها تدعى هدى.ح  30 عامًا، ربة منزل.

بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقالت إنها أنجبت من زوجها ابنتين، الأمر الذي أثار خلافا بينهما لرغبته فى إنجاب ذكر، ولم تخبره بسقوط حملها الثالث، وكانت تتردد على المستشفى وفي نيتها خطف طفل ذكر حديث الولادة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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كاميرات المراقبة قسم شرطة بولاق الدكرور مباحث الجيزة

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