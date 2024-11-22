الجمعة 22 نوفمبر 2024
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حوادث

بعد تداول فيديو، القبض على مشرفة حضانة اعتدت على طفلة بالضرب في الغربية

القبض على مشرفة حضانة
القبض على مشرفة حضانة فى الغربية تعدت على طفلة بالضرب

 ألقت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، القبض على مشرفة حضانة فى الغربية اعتدت على طفلة بالضرب في الغربية.

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 وكانت أجهزة الأمن، تتابع مقطع الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن قيام مشرفة بإحدى الحضانات بالغربية بالتعدى بالضرب على طفلة أثناء الشرح باستخدام عصا صغيرة.

ضبط مشرفة حضانة فى الغربية 

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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النيابة العامة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وزارة الداخلية ضبط مشرفة حضانة مديرية أمن الغربية

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