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أخبار مصر

خطة "التموين" لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيت

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال الاجتماع

 أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي لسلعة الزيت. 

واستعرض الوزير خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع 16 شركة لزيوت الطعام من القطاعين العام والخاص خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، وضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين. 

وأكد أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت بما يكفي لفترات زمنية طويلة.

 

كما تناول وزير التموين في اجتماعه، أهمية محور الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال مناقشة الاجتماع لآليات الرقابة على الأسعار وضمان عدم وجود مغالاة في أسعار الزيوت بالأسواق المحلية. 

 

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالأسعار العادلة بما يراعي مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وكذلك تشجيع التصنيع المحلي.

 

وشدد وزير التموين على أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلي من زيوت الطعام، ودعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للزيوت، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية حيث تناول الحضور تأثير التغيرات العالمية على أسواق الزيوت، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن. 

 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في بذل كافة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، مشيدا بدور شركات القطاع الخاص والعام في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة. 

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين المخزون الاستراتيجي من الزيت سلعة الزيت زيوت الطعام

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