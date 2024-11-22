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خارج الحدود

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى مطلع 2025

الخطوط الجوية الفرنسية،
الخطوط الجوية الفرنسية، فيتو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الخطوط الفرنسية “إير فرانس”  وشركة ترانسافيا أزالتا تل أبيب من جدول الرحلات إلى مطلع سنة 2025.

الخطوط الجوية الفرنسية تزيل تل أبيب من جدول الرحلات إلى مطلع سنة 2025

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت  مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

وأضافت المحكمة فى بيان أمس الخميس أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.

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تل أبيب الخطوط الفرنسية حرب جرائم حرب نتنياهو

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