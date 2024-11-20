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خارج الحدود

إعلام عبري: فجوات كبيرة بين تل أبيب وبيروت دفعت هوكستين لتأجيل زيارته لإسرائيل

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي إلى لبنان، فيتو

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن فجوات كبيرة بين تل أبيب وبيروت ما زالت قائمة، ما دفع الوسيط الأمريكي أموس هوكستين إلى تأجيل زيارته لإسرائيل.

من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الاتفاق الناشئ يتضمن فترة تجريبية لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة، من المفترض أن ينسحب حزب الله إلى ما بعد خط الليطاني، وتبقى قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل فقط في جنوب لبنان.

 وفي نهاية هذه الفترة، إذا لم يتم انتهاك الاتفاق، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب البنود التي تم الاتفاق عليها، هناك فقرتان لا تزال فيهما فجوات بين الطرفين: بند «حرية العمل» للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في حال وجود انتهاك، وبند العضوية في اللجنة التي ستشرف على تنفيذ القرار 1701.

وقالت الصحيفة إن الصياغة الأمريكية بشأن تفكيك البنية التحتية لحزب الله لم تكن واضحة، ولبنان يفضل استخدام نفس الصياغة التي تضمنها القرار 1701.

 وأضافت المصادر أن «الجانب الأمريكي يطالب بأن يكون انتشار الجيش على الحدود بمواقع وتجمعات عسكرية وليس كما هو الآن، حيث يقتصر الانتشار على عدد من نقاط المراقبة وعدد قليل من الجنود».


الخارجية الأمريكية: حققنا تقدما

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت الثلاثاء، عن إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي: «حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق».

وأضاف أن «اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قابل للتحقيق لكنه يتطلب عملا من الجانبين».

وتابع: «نريد رؤية تطبيق كامل للقرار 1701، وهو ما يعيد السكان على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى منازلهم».


فرصة جدية لوقف إطلاق النار

من جهتة أخرى، قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، الثلاثاء، إن هناك فرصة جدية لوقف إطلاق النار.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن هوكستين، الذي وصل إلى بيروت في وقت سابق الثلاثاء، قوله، في كلمة مقتضبة بعد انتهاء لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن «أمامنا فرصة حقيقية لإنهاء الصراع، ونأمل أن نصل إلى حل في الأيام المقبلة».

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، وصف المبعوث الأمريكي اللقاء مع بري بأنه «مفيد»، مشيرًا إلى أن «المحادثات كانت بناءة وهناك فرصة جدية لوقف إطلاق النار».

وفي تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع هوكستين، قال نبيه بري: «إن الموقف جيد من حيث المبدأ، ويتبقي بعد التفاصيل التي يتعين استكمالها».

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