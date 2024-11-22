صاحب قرار اعتقال نتنياهو.. كريم خان المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية.. مهاجر من باكستان وينتمي للطائفة الأحمدية.. حماه «خليفة المسيح الرابع» ووالده طبيب شهير

في تطور لافت على الساحة الدولية، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أوامر اعتقال بحق عدد من القادة السياسيين والعسكريين، أبرزهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، إلى جانب قائد كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف.

جاءت هذه الخطوة استنادًا إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، فمن هو المدعي العام كريم خان.

النشأة والخلفية الأسرية

ولد كريم أسد أحمد خان في مدينة إدنبرة بأسكتلندا يوم 30 مارس 1970. ينتمي لعائلة مهاجرة من باكستان، حيث كان والده سعيد أحمد خان طبيبًا متخصصًا في الأمراض الجلدية، ووالدته ممرضة. نشط والده في الطائفة الأحمدية (القاديانية) ونظم العديد من العيادات الطبية المجانية في غرب إفريقيا والهند وباكستان.

تلقى كريم تعليمه في كلية الملك جورج بجامعة لندن، حيث حصل على درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف. لاحقًا، تابع دراسته في جامعة كامبريدج وحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي، مما شكل أساسًا لمسيرته المهنية البارزة في مجال العدالة الدولية.

حياته الشخصية

في عام 1993، تزوج خان من ساهيبزادي ياسمين منى، ابنة ميرزا طاهر أحمد، زعيم الطائفة الأحمدية القاديانية المعروف بلقب "خليفة المسيح الرابع". تعد الطائفة الأحمدية مثار جدل في العالم الإسلامي، حيث تُعتبر خارجة عن الإسلام من قبل معظم علماء الدين، رغم تأكيدها على هويتها الإسلامية.

الصعود في سلم العدالة الدولية

انتُخب كريم خان مدعيًا عامًا للمحكمة الجنائية الدولية عام 2021، خلفًا لفاتو بنسودا. يُعد خان ثالث مدع عام للمحكمة وأول من يتم انتخابه عبر الاقتراع السري. تميزت مسيرته المهنية بخدمة العدالة الدولية في مختلف القضايا، حيث شارك في تحقيقات ومحاكمات تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في عدة مناطق حول العالم.

الدفاع عن المتهمين البارزين

عمل خان محامي دفاع في قضايا مثيرة للجدل، منها قضية ويليام روتو، نائب الرئيس الكيني، الذي اتُهم بارتكاب جرائم حرب في أعقاب العنف الذي أعقب الانتخابات الرئاسية الكينية عام 2007. أثارت تبرئة روتو جدلًا دوليًا، خاصة أن خان كان جزءًا من فريق الدفاع عنه.

كما تولى خان الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

التحقيقات الدولية الكبرى

قبل توليه منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، شغل خان عدة مناصب دولية بارزة، منها رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

قاد خان تحقيقات مهمة شملت النزاعات في أوكرانيا، سوريا، وجنوب السودان، إلى جانب عمله كمستشار قانوني في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا.

مؤلفات وإنجازات أكاديمية

شارك خان في تأليف كتاب محاكم أرشبولد الجنائية الدولية، الذي يُعتبر مرجعًا مهمًا للقانون الدولي وتطبيقاته العملية. انتُخب رئيسًا ثانيًا لنقابة المحامين في غرفة التجارة الدولية عام 2017، وساهم في تعزيز المساءلة القانونية على المستوى الدولي.

إصدار مذكرات التوقيف: خطوة مثيرة للجدل

أثار قرار كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وقادة حماس جدلًا واسعًا. فقد اعتبرته إسرائيل خطوة "معادية" تهدف إلى تقييد قدرتها على الدفاع عن نفسها. بينما رحب بعض الأطراف الدولية بالقرار باعتباره انتصارًا للعدالة الدولية.

تأثير قرار خان على المشهد الدولي

يمثل إصدار هذه المذكرات لحظة مفصلية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إذ يعكس تصميم المحكمة على ملاحقة الجرائم بغض النظر عن جنسية أو منصب المتهمين. ومع ذلك، يبقى التنفيذ تحديًا كبيرًا بسبب عدم اعتراف إسرائيل بولاية المحكمة، فضلًا عن التوترات السياسية الناجمة عن القرار.

ويظل كريم خان شخصية بارزة ومثيرة للجدل في عالم العدالة الدولية، حيث يجمع بين الخبرة القانونية الواسعة والجرأة في اتخاذ القرارات الحاسمة. يمثل قراره الأخير خطوة نحو تعزيز العدالة الدولية، لكنه يفتح الباب أمام تحديات قانونية وسياسية كبيرة.

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