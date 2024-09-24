فوائد الكرفس والبقدونس، لإنقاص الوزن وخفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب

فوائد الكرفس والبقدونس، الكرفس والبقدونس من الخضروات الورقية الشهيرة التى لها نكهات مميزة وتقدم كأعشاب أو توابل فى الطعام لإضفاء نكهة مميزة.

وفوائد الكرفس والبقدونس، عديدة لقيمتهما الغذائية العالية وكانا يستخدمان فى الطب القديم وينصح الخبراء دائما بتناولهم.

فوائد الكرفس والبقدونس

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكرفس والبقدونس هما نباتان شائعان في العديد من الثقافات الغذائية حول العالم، ولكل منهما فوائد صحية متعددة تجعلهما جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن، حيث يحتوي كل من الكرفس والبقدونس على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تقدم فوائد صحية ملحوظة.

فوائد الكرفس

وأضاف السيد، أن من فوائد الكرفس:-

غني بالماء والألياف: الكرفس يحتوي على نسبة عالية من الماء، حيث يساعد في ترطيب الجسم، خاصة في الطقس الحار. كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنع الإمساك.

تعزيز صحة القلب: الكرفس يحتوي على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات التي تساعد في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وخفض ضغط الدم.

مضاد للالتهابات: الكرفس يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تعمل على تقليل التورم والألم في الجسم، هذا يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.

تعزيز فقدان الوزن: نظرًا لأن الكرفس يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ويحتوي على نسبة عالية من الألياف، فإنه يعتبر طعامًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن.

البقدونس والكرفس

فوائد البقدونس

وتابع: أما عن فوائد البقدونس فهي كالتالي:

غني بالفيتامينات والمعادن: البقدونس غني بفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين K، واللذان يساعدان في تعزيز الجهاز المناعي ودعم صحة العظام، كما يحتوي البقدونس على معادن مثل الحديد والبوتاسيوم التي تعزز من صحة الدم ووظائف القلب.

مضاد للأكسدة: البقدونس يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات التي تحمي الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السرطان.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: البقدونس يساعد في تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز إنتاج العصارات الهضمية، كما يعتبر مدرًا طبيعيًا للبول، مما يساعد في التخلص من السموم والفضلات الزائدة في الجسم.

دعم صحة الجلد والشعر: نظرًا لمحتواه الغني بالفيتامينات والمعادن، يساعد البقدونس في تحسين مظهر البشرة وزيادة نضارتها، كما أنه يعزز من نمو الشعر ويقلل من تساقطه.

الاستخدامات الشائعة للكرفس والبقدونس

وأوضح اخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الكرفس والبقدونس طازجين أو إضافتهما إلى السلطات والعصائر الخضراء، كذلك، يمكن استخدام البقدونس كزينة للأطباق أو تحضير شاي البقدونس الذي يساعد في التخلص من السموم.