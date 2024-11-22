الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد اليانسون، يعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة

اليانسون
اليانسون

فوائد اليانسون، اليانسون من المشروبات العشبية الشهيرة التي عرفت منذ القدم، وكان يستخدم في الطب القديم وحاليًا يدخل في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد اليانسون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتقديمه دائما للكبار والصغار.

أهمية تناول اليانسون 

 وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اليانسون هو أحد الأعشاب الطبية المشهورة التي استخدمها البشر لآلاف السنين في العلاج والوقاية من العديد من الأمراض، وينتمي اليانسون إلى عائلة الأعشاب المظلّة، ويتميز بذوره الصغيرة ذات اللون البني أو الأخضر الفاتح، وله رائحة عطرية مميزة وطعم حلو قليلا، ويعتبر اليانسون مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة للصحة، مثل الفيتامينات والمعادن والزيوت الطيارة.

فوائد اليانسون 
فوائد اليانسون 

فوائد اليانسون للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد اليانسون للصحة:-

  • يساعد اليانسون على تحسين الهضم وتخفيف مشكلات المعدة، ويُعد اليانسون من الأعشاب التي تساهم في تقليل الغازات والانتفاخات المعوية، كما أنه يعزز إفراز العصارات الهضمية مما يساعد في هضم الطعام بشكل أفضل، كما يُستخدم في علاج الغثيان والقيء، وقد يكون مفيد أيضا في حالات عسر الهضم.
  • يعتبر اليانسون من الأعشاب التي تدعم صحة الجهاز التنفسي، حيث يساعد في تخفيف السعال والبلغم، ويمكن استخدامه في حالات التهاب الحلق أو احتقان الأنف، ويحتوي اليانسون على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات التي تساهم في محاربة العدوى التي قد تصيب الجهاز التنفسي، لذلك، يُوصى به للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد والسعال.
  • يعد اليانسون فعالا في تحسين النوم والتخفيف من التوتر، ويحتوي اليانسون على مركب الأنيثول الذي يساعد في تهدئة الأعصاب والاسترخاء، مما يجعله مفيد في حالات الأرق والقلق، وتناول كوب من شاي اليانسون قبل النوم قد يساعد في الحصول على نوم هادئ وعميق.
  • يستخدم اليانسون في بعض مستحضرات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، حيث يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب والبثور، كما أن الزيوت الطيارة الموجودة في اليانسون قد تساهم في ترطيب البشرة وتجديد خلاياها.
  • يعتقد أن اليانسون يساعد في تنظيم الدورة الشهرية عند النساء، حيث يعمل اليانسون على تحفيز تدفق الحيض، وقد يساهم في تخفيف أعراض ما قبل الحيض مثل التوتر والانتفاخ.

محاذير تناول اليانسون 

وتابعت، يعتبر اليانسون من الأعشاب التي تتمتع بفوائد صحية متعددة، ويُستخدم في العديد من العلاجات الطبيعية، ويمكن تناوله بعدة طرق مثل شرب شاي اليانسون أو استخدامه كتوابل في الطعام، رغم فوائده العديدة، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه في حالة وجود أي حالات صحية معينة أو أثناء الحمل.

txt

فوائد اللوز، غني بأحماض الأوميجا ويحمي من أمراض القلب والشيخوخة

txt

فوائد التين، يخفض الكوليسترول ويحافظ على صحة العظام والقولون

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليانسون فوائد اليانسون فوائد اليانسون للصحة محاذير تناول اليانسون أهمية تناول اليانسون الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد البردقوش، ينظم هرموناتك وسلاحك ضد نزلات البرد

فوائد اللب الأبيض، يقوي المناعة ويعزز صحة القلب ويحارب الشيخوخة

فوائد شمع العسل، يعالج نزلات البرد والانفلونزا ويحارب الالتهابات بالجسم

فوائد حب العزيز، يعزز صحة الجهاز العصبي ويحارب الشيخوخة ويحمي من أمراض القلب

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نجل شيف شهير يدهس عامل دليفري، عشرات المصابين بطريق الجلالة، ضبط مخرج بسبب زوجة خالد يوسف، موعد جنازة عادل الفار

قرار جمهوري هام ورسائل من السيسي لقادة القوات المسلحة

ارتفاع عدد مصابي انقلاب أتوبيس طريق الجلالة إلى 34 شخصًا

البطاطس تبدأ من 10 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهرا، وانتكاسة جديدة لـ اليورو

البحث عن نجل شيف شهير بعد دهسه عامل دليفري بالشيخ زايد

غينيا تطالب "الكاف" رسميا بمنحها التأهل لأمم إفريقيا بسبب قميص لاعب تنزاني

بعد تداول فيديو، القبض على مشرفة حضانة اعتدت على طفلة بالضرب في الغربية

منوعات

المزيد

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

ناوي يأكلها، بيع أغلى "موزة" في التاريخ بسعر 6.2 مليون دولار (فيديو)

بعد دلتا إيرلاينز، "رايان" للطيران الإيرلندية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس

لصوص لكن ظرفاء، فيديو طريف لـ "حرامية جزم" أثناء عثورهما على "صيد ثمين" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

خطوات التظلم على نتيجة الاختبارات الإلكترونية لوظائف معلم مساعد لغة عربية

البطاطس تبدأ من 10 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لـ رؤية الأخرس في المنام

11 حكما شرعيا تتعلق بصلاة الجمعة.. تعرف عليها

جزاء من فقد الولد في الدنيا والآخرة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية