فوائد اليانسون، يعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة

فوائد اليانسون، اليانسون من المشروبات العشبية الشهيرة التي عرفت منذ القدم، وكان يستخدم في الطب القديم وحاليًا يدخل في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد اليانسون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتقديمه دائما للكبار والصغار.

أهمية تناول اليانسون

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اليانسون هو أحد الأعشاب الطبية المشهورة التي استخدمها البشر لآلاف السنين في العلاج والوقاية من العديد من الأمراض، وينتمي اليانسون إلى عائلة الأعشاب المظلّة، ويتميز بذوره الصغيرة ذات اللون البني أو الأخضر الفاتح، وله رائحة عطرية مميزة وطعم حلو قليلا، ويعتبر اليانسون مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة للصحة، مثل الفيتامينات والمعادن والزيوت الطيارة.

فوائد اليانسون

فوائد اليانسون للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد اليانسون للصحة:-

يساعد اليانسون على تحسين الهضم وتخفيف مشكلات المعدة، ويُعد اليانسون من الأعشاب التي تساهم في تقليل الغازات والانتفاخات المعوية، كما أنه يعزز إفراز العصارات الهضمية مما يساعد في هضم الطعام بشكل أفضل، كما يُستخدم في علاج الغثيان والقيء، وقد يكون مفيد أيضا في حالات عسر الهضم.

يعتبر اليانسون من الأعشاب التي تدعم صحة الجهاز التنفسي، حيث يساعد في تخفيف السعال والبلغم، ويمكن استخدامه في حالات التهاب الحلق أو احتقان الأنف، ويحتوي اليانسون على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات التي تساهم في محاربة العدوى التي قد تصيب الجهاز التنفسي، لذلك، يُوصى به للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد والسعال.

يعد اليانسون فعالا في تحسين النوم والتخفيف من التوتر، ويحتوي اليانسون على مركب الأنيثول الذي يساعد في تهدئة الأعصاب والاسترخاء، مما يجعله مفيد في حالات الأرق والقلق، وتناول كوب من شاي اليانسون قبل النوم قد يساعد في الحصول على نوم هادئ وعميق.

يستخدم اليانسون في بعض مستحضرات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، حيث يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب والبثور، كما أن الزيوت الطيارة الموجودة في اليانسون قد تساهم في ترطيب البشرة وتجديد خلاياها.

يعتقد أن اليانسون يساعد في تنظيم الدورة الشهرية عند النساء، حيث يعمل اليانسون على تحفيز تدفق الحيض، وقد يساهم في تخفيف أعراض ما قبل الحيض مثل التوتر والانتفاخ.

محاذير تناول اليانسون

وتابعت، يعتبر اليانسون من الأعشاب التي تتمتع بفوائد صحية متعددة، ويُستخدم في العديد من العلاجات الطبيعية، ويمكن تناوله بعدة طرق مثل شرب شاي اليانسون أو استخدامه كتوابل في الطعام، رغم فوائده العديدة، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه في حالة وجود أي حالات صحية معينة أو أثناء الحمل.

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