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صحة ومرأة

فوائد اللوز، غني بأحماض الأوميجا ويحمي من أمراض القلب والشيخوخة

اللوز، فيتو
اللوز، فيتو

فوائد اللوز، اللوز من المكسرات الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويمكن تقديمها كتسال ولكن عادة يستخدم في الطهي وعمل العصائر.

 

وفوائد اللوز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة والدهون الصحية ومضادات الأكسدة وينصح الخبراء بتناوله.

 

أهمية تناول اللوز 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللوز هو أحد المكسرات الشهيرة التي تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر من الأطعمة الغنية بالقيم الغذائية العالية، ويعود له الفضل في العديد من الفوائد الصحية للجسم.

فوائد اللوز 
فوائد اللوز 

فوائد اللوز للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد اللوز:

  • يعتبر اللوز مصدر ممتاز للبروتينات النباتية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة بأنواع أخرى من المكسرات، ويمكن للوز أن يكون بديلًا جيدًا للعديد من الأطعمة الغنية بالبروتينات الحيوانية، مما يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يتبعون حميات نباتية أو يحاولون تقليل استهلاك اللحوم.
  • يحتوي اللوز على كميات كبيرة من الدهون الصحية، وخاصة الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6، التي تلعب دور حيوي في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تناول اللوز بانتظام قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.
  • اللوز غني بالألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، والألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم في الوزن.
  • يحتوي اللوز على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين E، الذي يعد من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتقلل من التأثيرات الضارة للتقدم في السن، كما يحتوي اللوز على الماغنيسيوم الذي يساعد في تقوية العظام والأسنان وتحسين وظائف العضلات.
  • اللوز يساعد في تحسين الحالة المزاجية بفضل احتوائه على الماغنيسيوم الذي يساهم في تقليل التوتر والقلق وتحسين جودة النوم.
  • اللوز يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث يحتوي اللوز على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب زيادة مفاجئة في مستويات السكر في الدم، بل يساعد في استقرارها.
  • اللوز مفيد لصحة البشرة والشعر، حيث يعمل فيتامين E الموجود فيه على تحسين مظهر البشرة ويمنح الشعر اللمعان والنعومة، ويمكن أن يساعد اللوز أيضًا في تقليل التجاعيد وتحسين مرونة الجلد.
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