جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مؤثر جزائري شهير يدعى سليم الأكول، تناول خروفا يزن 15 كيلوجراما خلال نصف ساعة فقط.

وظهر سليم في مقطع فيديو وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة متابعيه، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد سليم، أن تحدي أكل خروف روماني "يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملا".

تناول كميات ضخمة من الطعام بسرعة قياسية

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُنجز فيها الرجل المشارف على الخميسنيات، تحديات مماثلة، فقد شارك في مسابقات وطنية وأخرى دولية، حيث سبق أن التهم 10 رؤوس خرفان في أقل من 20 دقيقة وغيرها.

البطل الأولمبي ابن #عين_الدفلى، سليم الأكول، حقق إنجازًا غير مسبوق في اختصاص السرط المباشر، حيث تمكن من أكل "خروف مشوي" في 30 دقيقة فقط!!! ما رأيك في هذا الإنجاز؟ هل تعتقد أن هناك تحديات أخرى يمكن أن يتفوق فيها سليم؟ 😄#إيتي #EtDjazairi #ETبالجزائري pic.twitter.com/by8VALWXwq — ET بالجزائري (@EtDjazairi) November 18, 2024

واشتهر الأكول الذي يمارس هواية الأكل منذ سنة 1999، بتناوله لكميات ضخمة من الطعام بسرعة قياسية، ما جعل له قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق تحديات الطعام.

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