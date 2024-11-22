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جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

خروف، فيتو
خروف، فيتو

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مؤثر جزائري شهير يدعى سليم الأكول، تناول خروفا يزن 15 كيلوجراما خلال نصف ساعة فقط.

وظهر سليم في مقطع فيديو وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة متابعيه، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد سليم، أن تحدي أكل خروف روماني "يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملا".

تناول كميات ضخمة من الطعام بسرعة قياسية

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُنجز فيها الرجل المشارف على الخميسنيات، تحديات مماثلة، فقد شارك في مسابقات وطنية وأخرى دولية، حيث سبق أن التهم 10 رؤوس خرفان في أقل من 20 دقيقة وغيرها.

 

واشتهر الأكول الذي يمارس هواية الأكل منذ سنة 1999، بتناوله لكميات ضخمة من الطعام بسرعة قياسية، ما جعل له قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق تحديات الطعام.

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الخروف خروف روماني الجزائر تناول كميات ضخمة من الطعام هواية الأكل تحديات الطعام

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