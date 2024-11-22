6 أمراض تمنع أصحابها من شرب الماء، تعرف عليها

أمراض تمنع شرب الماء، الماء هى الحياة بدونها لا يستطيع الإنسان العيش، وكلما تناولنا الماء بوفرة على مدار اليوم كلما كانت صحة الجسم أفضل، لذا يوصى الأطباء بالاهتمام بشرب الماء يوميا وعلى مدار اليوم.

ولكن أحيانا يصاب الإنسان بالعديد من الأمراض التى تمنعه من شرب الماء، لأن الماء هنا قد يشكل خطورة على صحته، لذا يحدد الطبيب المعالج كميات محددة وقليلة من الماء لهؤلاء المرضى لتناولها دون أى زيادة.

أمراض تمنع شرب الماء

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، تعتبر المياه من أهم عناصر الحياة، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من جسم الإنسان، ويحتاج إليها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية المختلفة، ومع ذلك، هناك بعض الأمراض التي قد تمنع الأشخاص المصابين بها من شرب الماء بشكل طبيعي أو بكميات كافية، ومن هذه الأمراض:-

مرض الكلى المزمن

من بين الأمراض التي تؤثر على قدرة الجسم على التعامل مع الماء هو مرض الكلى المزمن، حيث تتعرض الكلى للتلف التدريجي، مما يؤدي إلى صعوبة في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، لذلك، قد ينصح المرضى الذين يعانون من هذا المرض بتقليل كمية المياه التي يتناولونها، لأن زيادة السوائل قد تؤدي إلى احتباس الماء، وبالتالي زيادة الضغط على الكلى المتضررة.

احتباس السوائل (الوذمة)

الوذمة هي حالة مرضية تحدث عندما يتراكم السائل في الأنسجة أو التجويف الداخلي في الجسم، ويمكن أن تكون هذه الحالة ناتجة عن أمراض القلب أو الكلى أو الكبد، في حالات الوذمة الشديدة، قد يُنصح المرضى بتقليل تناول الماء لتفادي تفاقم الاحتباس، حيث أن شرب كميات كبيرة من الماء قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأنسجة المتورمة ويزيد من صعوبة التخلص من السوائل.

شرب الماء

داء السكري

مرض السكري، وخاصة عندما لا يتم التحكم فيه بشكل جيد، يمكن أن يؤدي إلى زيادة العطش بشكل مفرط، والمعروف بالعطش المفرط أو البول السكري، ولكن في حالات نادرة، قد يعاني مرضى السكري من مشاكل في الكلى أو حدوث نقص في القدرة على تنظيم السوائل بسبب تأثير المرض على الكلى، مما يجعل شرب كميات كبيرة من الماء غير مرغوب فيه، بل قد يتطلب تقليل الكمية في بعض الحالات.

أمراض القلب

أمراض القلب، وخاصة الفشل القلبي الاحتقاني، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في تنظيم السوائل في الجسم، وعند الفشل القلبي، يصبح القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم، في هذه الحالات، قد ينصح المرضى بتقليل كمية المياه المتناولة لتجنب زيادة الحمل على القلب والأوعية الدموية.

التسمم بالماء

التسمم بالماء يحدث عندما يتم شرب كميات كبيرة جدًا من الماء في وقت قصير، مما يؤدي إلى تخفيف مستويات الصوديوم في الدم بشكل غير طبيعي، ويمكن أن يكون هذا التسمم خطيرًا، حيث يتسبب في اضطراب توازن السوائل في الجسم ويؤدي إلى أعراض خطيرة مثل الصداع الشديد، والغثيان، والقيء، لذلك، الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية تؤدي إلى تدهور توازن المعادن والسوائل يجب أن يكونوا حذرين من تناول كميات مفرطة من الماء.

وأضاف خليل، بالرغم من أهمية الماء للجسم، فإن هناك العديد من الأمراض التي قد تتداخل مع قدرة الشخص على شرب كميات كافية من الماء أو حتى تمنع ذلك بشكل مؤقت، ومن المهم أن يكون هناك توازن في استهلاك السوائل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض الكلى، وأمراض القلب، ومرض السكري، حيث ينصح دائمًا المرضى الذين يعانون من هذه الأمراض بالتشاور مع أطبائهم لتحديد كمية السوائل المناسبة لحالتهم الصحية.

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