أرجعها لبعض الأمراض الخطيرة، جمال شعبان يكشف سر الشعور بالإرهاق والتعب الدائم

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أسباب الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم، ما يجعل المجهود الذي يبذله الشخص قليل، مؤكدًا وجود أسباب متنوعة للإحساس بالتعب.

سر الشعور الدائم بالإرهاق والتعب

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن مشاكل ونمط الحياة تتحكم في الشعور بالإرهاق، والأنيميا وقصور الغدة الدرقية تتحكم في الأرق، مؤكدًا أن مشاكل الصحة العقلية، عرض شائع للقلق والاكتئاب، بالإضافة للاضطراب العاطفي الموسمي.

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق والتعب، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان في تفسيره لحالة الشعور بالتعب والإرهاق الدائم الذي يعاني منه بعض الأشخاص: "الأسباب كثيرة ومتنوعة:

أولًا: مشاكل في نمط الحياة

تحميل متزايد في مجهود بدني

نقص في النشاط الجسدي

زيادة الوزن أو السمنة

قلة النوم

فترات من التوتر العاطفي

ملل وحزن

تناول بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب أو المهدئات.

استخدام الكحول بشكل منتظم

استخدام العقاقير غير المشروعة، مثل الكوكايين

استهلاك الكثير من الكافيين

عدم تناول نظام غذائي صحي مغذي

الأمراض المزمنة والخطير تتحكم في التعب

ثانيًا: الظروف الصحية الجسدية يمكن أن تسبب العديد من الحالات الصحية أيضًا الإرهاق، الامثله تشمل:

الأنيميا ( فقر الدم)

نقص فيتامين دال

التهاب المفاصل

فيبروميالچيا

متلازمة التعب المزمن

الالتهابات، مثل البرد والانفلونزا

مرض أديسون، وهو اضطراب يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات في الغدة الكظرية.

قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية، فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

اضطرابات النوم، مثل الأرق

اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية

اضطرابات المناعة الذاتية

فشل القلب الاحتقاني

السرطان

مرض السكر

مرض الكلي

مرض الكبد

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، انتفاخ الرئة

أسباب الشعور بالإرهاق والتعب، فيتو



ثالثًا.. مشاكل الصحة العقلية:

القلق والاكتئاب.

الاضطراب العاطفي الموسمي

الإجهاد يسبب صعوبة في الاسترخاء

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن الإجهاد يسبب صعوبة في الاسترخاء، حيث يترافق بطيف من الانفعالات من بينها القلق وسرعة التوتر، وقد تكون هناك صعوبة في التركيز عند الشعور بالإجهاد، ويؤدي للإصابة بالصداع أو اضطراب المعدة أو صعوبة النوم، ويفقد الإنسان شهيته للطعام أو الأكل أكثر من المعتاد.

الإرهاق وقلة بذل الجهد، فيتو

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الإجهاد المزمن يفاقم المشاكل الصحية القائمة، ويزيد من تعاطي الكحول أو التبغ وغيرها من مواد الإدمان، موضحة أن الأوضاع الضاغطة تسبب الإجهاد ما يحدث المشاكل الصحية النفسية أو يفاقمها، وأكثرها شيوعًا القلق والاكتئاب، مما يتطلب الحصول على رعاية صحية. وعندما نعاني من مشكلة صحية نفسية، فقد يكون سببها أن أعراض الإجهاد أصبحت دائمة وبدأت تؤثر على أدائنا اليومي، بما في ذلك في العمل أو المدرسة.

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