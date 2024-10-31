الخميس 31 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

أخطرها فشل القلب وتليف الكبد، أهم أسباب تورم القدمين

تورم القدمين
تورم القدمين

 تورم القدمين من المشكلات الصحية التى تواجه كثير من الأشخاص خاصة كبار السن.

 

أسباب تورم القدمين 

 وقال الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة إن التورم الأكثر شيوعا بين البالغين وكبار السن، ويكون عادة غير مؤلم الا إذا كان بسبب إصابة.

وأشار إلى أنه لا يشكل خطرا كبيرا على الصحة إلا أن هناك بعض الأسباب التي تجعل من الضروري استشارة الطبيب.

وأكد استشاري مكافحة العدوى أن أسباب تورم القدمين تشمل:

١- مشاكل الكلى وزيادة تسرب البروتين
٢- تليف الكبد ونقص إنتاج البروتين
٣- فشل القلب
٤- القصور الوريدي
٥-الانسداد الليمفاوي
٦-جلطات الساق الوريدية
٧-العدوى 

٨-التهاب النسيج الخلوي

٩- تسمم الحمل

١٠- الأدوية منها مضادات الالتهابات والكورتيزون

١١- التغيرات الهرمونية الطبيعية أثناء الحمل أو الدورة الشهرية
 ١٢- زيادة الوزن 

١٣- الوقوف أو الجلوس طويلا دون حركة للعضلات

تورم القدمين 
تورم القدمين 

أدوية تسبب تورم الأطراف 

وقالت هيئة الدواء المصرية إن عددا من المستحضرات ينتج عن تناولها تورم الأطراف  منها:

١- علاج الضغط الدم المرتفع
٢- المسكنات
٣- مضادات الالتهابات الستيرويدية وغير ستيرويدية

٤- علاج مرض السكر

٥- علاج الاكتئاب أو الصرع


أوضحت هيئة الدواء المصرية أن تورم الأطراف يحدث نتيجة تراكم كمية زائدة من السوائل في الأنسجة

 

أسباب تورم الأطراف 

 وأشارت إلى أن تورم الأطراف يظهر عند كبار السن والحوامل لافتة إلى أن هناك أسبابا لتورم الأطراف منها:
١- الجلوس 
٢-الوقوف لفترة طويلة
٣- الحساسية
٤- زيادة تناول الملح.


وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأعراض الخاصة الخاصة بتورم الأطراف يمكن أن تختفي ذاتيًا بعد عدة أيام، أو تستلزم توقف العلاج بعد مراجعة الطبيب

 

وفي كثير من الأوقات تتعرض السيدات الي تورم في القدمين ولا تدري ما السبب الحقيقي وراء ذلك.

 

أسباب تورم القدمين عند النساء

 ويوجد أسباب متعددة لتورم القدمين عند النساء منها أسباب أكثر انتشارا وهي الوقوف لفترات طويلة والإفراط في تناول الملح والحمل.

وعند تورم القدمين يحدث تراكم السوائل في القدمين والكاحلين والساقين نتيجة للوقوف أو عدم النشاط أو الإصابة أو أي سبب آخر، مما يؤدي إلى الوذمة بحسب Health 

وتتضمن أسباب تورم القدمين:

1- الوقوف لساعات في كل مرة
قد تشعر وكأن حذائك ضيق للغاية في نهاية اليوم إذا كنت تعمل على قدميك.

حاول الجلوس لمدة خمس دقائق كل ساعة تقف فيها.  

ارفع ساقيك لمنع الدم من التجمع في أوردة ساقيك وقد تكون جوارب الضغط مفيدة إذا استمر التورم أو لم تتمكن من أخذ فترات راحة من الوقوف أو المشي.

2- الملح

يعتبر الصوديوم الذي يشكل جزءًا من الملح كلوريد الصوديوم أحد أسباب تجمع السوائل في الجسم

٣- الحمل

يعتبر تورم القدمين والكاحلين جزءًا لا مفر منه من الحمل بالنسبة للعديد من السيدات حيث يضغط الجنين على أوردة الحوض، مما يعيق الدورة الدموية أثناء نموه.

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الاستلقاء على الظهر يضغط على الأوعية الدموية إذا كان لدي السيدة بطن كبير بسبب الحمل ويجعل هذا الوضع من الصعب تدفق الدم إلى القلب ويتسبب أحيانًا في تسرب بعض السوائل الموجودة في الأوردة.

 

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