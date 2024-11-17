أعراض وأسباب أورام العظام الحميدة والخبيثة

عندما تنقسم الخلايا بشكل غير طبيعي وغير قابل للسيطرة، فإنها يمكن أن تشكل كتلة من الأنسجة، وتسمى هذه الكتلة بالورم، ومع نمو الورم، يمكن للأنسجة غير الطبيعية أن تحل محل الأنسجة السليمة، وقد تكون الأورام حميدة أو خبيثة.

الأورام الحميدة ليست سرطانية، وفي حين أن أورام العظام الحميدة عادة ما تبقى في مكانها ومن غير المرجح أن تكون قاتلة، إلا أنها لا تزال خلايا غير طبيعية وقد تتطلب العلاج، ويمكن للأورام الحميدة أن تنمو ويمكن أن تضغط على أنسجة العظام الصحية وتسبب مشاكل مستقبلية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الأورام الخبيثة سرطانية، يمكن أن تسبب أورام العظام الخبيثة انتشار السرطان في جميع أنحاء الجسم.

ما هي أسباب أورام العظام؟

أسباب أورام العظام غير معروفة، وبعض الأسباب المحتملة هي الوراثة والعلاج الإشعاعي وإصابات العظام، وتم ربط ساركوما العظام بالعلاج الإشعاعي (خاصة جرعات عالية من الإشعاع) والأدوية المضادة للسرطان الأخرى، وخاصة عند الأطفال، ومع ذلك، لم يتم تحديد سبب مباشر.

تحدث الأورام غالبًا عندما تنمو أجزاء من الجسم بسرعة، والأشخاص الذين خضعوا لإصلاح كسور العظام باستخدام غرسات معدنية هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان العظام لاحقًا.

أعراض أورام العظام

يعد الألم الباهت في العظم المصاب هو أكثر أعراض سرطان العظام شيوعًا، ويبدأ الألم بشكل عرضي ثم يصبح شديدًا ومستمرًا، وقد يكون الألم شديدًا بما يكفي لإيقاظ الشخص في الليل.

في بعض الأحيان، عندما يكون لدى الأشخاص ورم عظمي غير مكتشف، فإنه يبدو وكأنه إصابة غير مهمة يكسر العظم الضعيف بالفعل، مما يؤدي إلى ألم شديد، ويُعرف هذا باسم الكسر المرضي، وفي بعض الأحيان قد يكون هناك تورم في موقع الورم.

أو قد لا يشعر الشخص بأي ألم، لكنه سيلاحظ كتلة جديدة من الأنسجة في جزء من الجسم، ويمكن أن تسبب الأورام أيضًا التعرق الليلي أو الحمى أو كليهما.

قد لا يعاني الأشخاص المصابون بأورام حميدة من أي أعراض، و​​قد لا يتم اكتشاف الورم حتى يكشف عنه فحص التصوير أثناء تلقي اختبارات طبية أخرى.

قد لا يتطلب الورم الحميد في العظام، مثل الورم العظمي الغضروفي، العلاج إلا إذا بدأ في التدخل في وظيفة الشخص وحركته اليومية.

أنواع أورام العظام الحميدة

الأورام العظمية الغضروفية

الأورام الحميدة أكثر شيوعًا من الأورام الخبيثة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام (AAOS)، فإن النوع الأكثر شيوعًا من أورام العظام الحميدة هو الورم العظمي الغضروفي، ويمثل هذا النوع ما بين 35 و40 في المائة من جميع أورام العظام الحميدة، وتتطور الأورام العظمية الغضروفية لدى المراهقين والشباب.

تتشكل هذه الأورام بالقرب من الأطراف النشطة في نمو العظام الطويلة، مثل عظام الذراع أو الساق، وعلى وجه التحديد، تميل هذه الأورام إلى التأثير على الطرف السفلي من عظم الفخذ، والطرف العلوي من عظم الساق السفلي، والطرف العلوي من عظم الذراع العلوي.

وتتكون هذه الأورام من العظام والغضاريف، وقد تم اعتبار الأورام العظمية الغضروفية خللًا في النمو، وقد يصاب الطفل بورم عظمي غضروفي واحد أو عدة أورام.

الورم الليفي غير المتعظم أحادي التجويف

الورم الليفي غير المتعظم أحادي التجويف هو كيس عظمي منفرد بسيط، وهو الكيس العظمي الحقيقي الوحيد، ويوجد عادة في الساق ويحدث غالبًا عند الأطفال والمراهقين.

أورام الخلايا العملاقة

تنمو أورام الخلايا العملاقة بشكل عدواني، وتحدث عند البالغين، وتوجد في الطرف المستدير للعظم وليس في صفيحة النمو، هذه أورام نادرة جدًا.

الورم الغضروفي الداخلي

الورم الغضروفي الداخلي هو كيس غضروفي ينمو داخل نخاع العظم، وعندما يحدث، يبدأ عند الأطفال ويستمر كبالغين، ويميل إلى أن يكون جزءًا من متلازمات تسمى متلازمة أولير ومافوتشي.

وتحدث الأورام الغضروفية الداخلية في اليدين والقدمين وكذلك العظام الطويلة في الذراع والفخذ.

خلل التنسج الليفي

خلل التنسج الليفي هو طفرة جينية تجعل العظام ليفية وعرضة للكسر.

كيس عظمي تمددي

كيس العظم التمددي هو خلل في الأوعية الدموية يبدأ في نخاع العظم، ويمكن أن ينمو بسرعة ويمكن أن يكون مدمرًا بشكل خاص لأنه يؤثر على صفائح النمو.