العدس من أغنى البقوليات بالمغذيات الطبيعية وبديل مناسب للبروتينات الحيوانية

فوائد العدس، يعد العدس بنوعيه العدس الأصفر والعدس الأسود والمعروف باسم العدس بجبة، من أنواع البقوليات عالية القيمة الغذائية، حتى أنه يطلق عليه لحمة الفقراء، نظرا لما يحتوي عليه من بروتينات.



وفي التقرير التالي، نستعرض فوائد العدس للصحة، بنوعيه، الاصفر والأسود.

فوائد العدس الأصفر لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن العدس الأصفر هو أحد أنواع البقوليات الغنية بالقيمة الغذائية، والذي له دور كبير في تحسين صحة الإنسان.



وأضافت الدكتورة مروة، أن العدس الأصفر يعد غذاءً صحيًا متعدد الفوائد، لكونه مصدرًا غنيًا بالطاقة والبروتين. لذا، يفضل إضافته إلى النظام الغذائي بشكل منتظم للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.



وسواء كنت تبحث عن تحسين صحتك العامة أو دعم نظام غذائي متوازن، وبأقل التكاليف، فإن العدس الأصفر يُعد حلا مثاليًا يمكن الاعتماد عليه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



فوائد العدس



1. مصدر غني بالبروتين النباتي

العدس الأصفر يُعدّ بديلًا ممتازًا للبروتين الحيواني، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين والأشخاص الذين يبحثون عن تقليل استهلاك اللحوم. يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم، والتي تساعد في بناء الأنسجة وإصلاحها ودعم وظائف العضلات. إضافة إلى ذلك، يساعد تناول العدس بانتظام في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة بفضل محتواه الغني بالبروتين.



2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

العدس الأصفر غني بالألياف الغذائية، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. تُساعد الألياف في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تُقلل من خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء والبواسير. علاوة على ذلك، فإن الألياف تعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُحسن من الهضم ويُقوي جهاز المناعة.

3. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

تناول العدس الأصفر يساهم في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على مزيج من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم. هذه العناصر تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يُقلل من خطر تصلب الشرايين. كما أن البوتاسيوم يعمل على تنظيم ضغط الدم، مما يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات القلبية والجلطات.

4. مصدر للطاقة الطبيعية

العدس الأصفر غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة بشكل مستدام. على عكس السكريات البسيطة، تُوفر الكربوهيدرات المعقدة طاقة تدوم لفترة طويلة دون التسبب في ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم. هذا يجعل العدس خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة طويلة الأمد مثل الرياضيين والطلاب.

5. تعزيز صحة العظام والأسنان

بفضل احتوائه على الكالسيوم والفوسفور، يساهم العدس الأصفر في تعزيز صحة العظام والأسنان. يساعد الكالسيوم في تقوية العظام ومنع هشاشتها، بينما يدعم الفوسفور صحة الأسنان واللثة. هذا يجعل العدس غذاءً مثاليًا للأطفال وكبار السن الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لصحة عظامهم.

6. تحسين صحة الجلد والشعر

العدس الأصفر غني بالمعادن والفيتامينات مثل الزنك، والحديد، وفيتامين ب، وكلها تلعب دورًا في تعزيز صحة الجلد والشعر. الحديد يُحسن من تدفق الدم إلى الجلد وفروة الرأس، مما يُحفز نمو الشعر ويمنحه مظهرًا صحيًا. أما الزنك، فيُساعد في مكافحة حب الشباب وتحسين نضارة البشرة.

7. دعم الجهاز المناعي

يحتوي العدس الأصفر على فيتامينات ومعادن أساسية تعزز مناعة الجسم، مثل فيتامين سي والزنك. تُساعد هذه العناصر في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم، مما يجعله أقل عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى.

8. تنظيم مستويات السكر في الدم

بفضل محتواه الغني بالألياف والكربوهيدرات المعقدة، يساعد العدس الأصفر في تنظيم مستويات السكر في الدم. يُبطئ الهضم وامتصاص السكر، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو يُريدون الوقاية منه.

9. تعزيز الصحة النفسية والعقلية

العدس الأصفر غني بحمض الفوليك الذي يلعب دورًا في دعم صحة الدماغ والجهاز العصبي. يُساعد الفوليك في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين، مما يُحسن المزاج ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

10. التحكم في الوزن

تناول العدس الأصفر يُشعر بالشبع لفترات طويلة بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتين، مما يُقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية. لذلك، يُعد العدس خيارًا غذائيًا مثاليًا للأشخاص الذين يُريدون فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

أهم فوائد العدس بجبة



العدس بجبة، المعروف أيضًا بالعدس البني أو الأسود، يُعتبر من أبرز أنواع العدس الغنية بالعناصر الغذائية التي تُساهم في تعزيز الصحة العامة.

يُعد هذا النوع من العدس جزءًا أساسيًا من المطبخ العربي والشرقي، حيث يتم تحضيره بطرق متنوعة، سواء في الشوربات أو الأطباق الجانبية أو كوجبة رئيسية.

يمتاز العدس بجبة بمذاقه الشهي وفوائده الصحية المتعددة التي تجعله غذاءً مثاليًا لكل أفراد الأسرة.

وأوضحت الدكتورة مروة، أن العدس بجبة ليس مجرد طعام شهي ولكنه كنز غذائي مليء بالفوائد الصحية. يُساهم في تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي، ومحاربة فقر الدم، وتحسين المزاج.

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد العدس بجبة لصحة الجسم.

فوائد العدس بجبة

المكونات الغذائية للعدس بجبة

العدس بجبة مصدر غني بالبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو لمن يسعون لتقليل استهلاك اللحوم.

كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والفيتامينات مثل فيتامين ب1 وب6، والمعادن مثل الحديد، الزنك، البوتاسيوم، والمغنيسيوم.

إضافةً إلى ذلك، يحتوي العدس على مضادات أكسدة ومركبات نباتية تُعزز الصحة وتقي من الأمراض المزمنة.

الفوائد الصحية للعدس بجبة

1. تعزيز صحة القلب

العدس بجبة يُعتبر غذاءً صديقًا للقلب، إذ يحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة، مقابل نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم. تُساهم هذه المكونات في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

2. دعم الجهاز الهضمي

يُساعد العدس بجبة في تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل غناه بالألياف الغذائية. هذه الألياف تُحسن حركة الأمعاء وتُقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك أو اضطرابات القولون. كما تُساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُعزز مناعة الجسم وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

3. محاربة فقر الدم

العدس بجبة يُعد مصدرًا غنيًا بالحديد، وهو عنصر ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. تناول العدس بجبة بانتظام يُساعد في الوقاية من فقر الدم (الأنيميا) خاصة لدى النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.

4. تعزيز الطاقة

غنى العدس بجبة بالكربوهيدرات المعقدة والبروتين يجعله مصدرًا مثاليًا للطاقة. الكربوهيدرات المعقدة تُوفر طاقة مستدامة للجسم لفترة طويلة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة دائمة خلال يومهم.

5. التحكم في الوزن

يُعتبر العدس بجبة غذاءً منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالألياف، مما يُساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة. هذا يُقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة ويساهم في إدارة الوزن بشكل صحي.

6. تقوية العظام والأسنان

المغنيسيوم والفوسفور الموجودان في العدس بجبة يُساهمان في تقوية العظام والأسنان. كما أن احتواء العدس على البروتين يُساعد في تجديد أنسجة الجسم والحفاظ على صحتها.

7. دعم صحة الجهاز العصبي

العدس بجبة غني بفيتامين ب6 وحمض الفوليك، وهما عنصران ضروريان لصحة الجهاز العصبي. فيتامين ب6 يُساهم في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، مما يُحسن المزاج ويُقلل من التوتر والاكتئاب.

8. تعزيز صحة البشرة والشعر

العناصر الغذائية المتوفرة في العدس بجبة، مثل الزنك والبروتينات، تُساهم في تحسين صحة البشرة والشعر. الزنك يُساعد في تجديد خلايا البشرة ومنع ظهور حب الشباب، بينما يُساعد البروتين في تقوية بصيلات الشعر وتحسين نموه.

فوائد العدس بجبة للنساء



مصدر للبروتين النباتي: يُعتبر العدس خيارًا ممتازًا للنساء اللواتي يسعين للحفاظ على صحتهن من خلال نظام غذائي نباتي.



مفيد للحوامل: حمض الفوليك الموجود في العدس يُساعد في الوقاية من التشوهات الخلقية للجنين ويُعزز نموه الصحي.



الوقاية من هشاشة العظام: بفضل غناه بالكالسيوم والمغنيسيوم، يُساهم العدس في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث.

كيفية تحضير العدس بجبة بطرق صحية



العدس بجبة

يمكن تحضير العدس بجبة بعدة طرق لذيذة وصحية، ومنها:

شوربة العدس بجبة: تُعد الشوربة من أشهر الوصفات التي تُحضر باستخدام العدس بجبة، حيث تُطهى مع البصل والطماطم والبهارات لتقديم وجبة مغذية ودافئة.

عدس بالطماطم والبصل: يمكن طهي العدس بجبة مع صلصة الطماطم المضاف إليها الثوم والبصل للحصول على وجبة غنية بالنكهات.

عدس مع الأرز البني: يُمكن دمج العدس بجبة مع الأرز البني للحصول على وجبة متكاملة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة.

نصائح لتناول العدس بجبة بشكل صحي

احرص على نقع العدس بجبة قبل الطهي لتقليل وقت الطهي وتسهيل الهضم.

قم بإضافة الخضروات الملونة مثل الجزر والسبانخ لتعزيز القيمة الغذائية للوجبة.

تجنب إضافة الدهون المشبعة أو كميات كبيرة من الزيوت أثناء التحضير للحفاظ على الفوائد الصحية.

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