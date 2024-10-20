طريقة عمل العدس بجبة، لغداء سريع التحضير

طريقة عمل العدس بجبة، من أصناف الأكلات المصرية التي يشتهر بها المطبخ المصري القديم، والتي توارثناها عن الأجداد.

وطريقة عمل العدس بجبة، من الطرق الأكلات عالية القيمة الغذائية، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكنه أن يكون وجبة خفيفة عند الشعور بالجوع، دون الخوف من زيادة الوزن.

كما أن طريقة عمل العدس بجبة من الأكلات سريعة التحضير، كما أنه يوفر في الميزانية، وهو اكلة صحية ولذيذة لوجبة الغداء أو العشاء.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل العدس بجبة، الوصفة الأصلية التقليدية التي توارثناها عن الأجداد.



مكونات عمل العدس بجبة

كوب من العدس الأسود

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/4 كوب من عصير الطماطم

1/4 كوب من الماء

1/4 كوب من الزيت النباتي

العدس بجبة

طريقة عمل العدس بجبة خطوة بخطوة

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.

سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.

أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.

قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

نصائح لوصفة مميزة



يمكنك إضافة المزيد من الخضروات إلى العدس أبو جبة، مثل البطاطس أو الجزر أو الكوسة.

يمكنك أيضًا إضافة بعض التوابل الأخرى إلى العدس أبو جبة، مثل الزنجبيل أو الكركم أو النعناع.

طريقة عمل العدس بجبة بالفرن

يمكنك أيضًا تحضير العدس بجبة بالفرن. للقيام بذلك، اتبعي الخطوات التالية:

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.

سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.

أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.

صبي العدس في طبق فرن.

غطي الطبق بورق الألمنيوم أو غطاء فرن.

اخبزي العدس في فرن محمى على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج العدس.

قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

تعرفي على أهم فوائد العدس بجبة

العدس بجبة

أشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن العدس بجبة، أو العدس الأسود، هو نوع من البقوليات غني بالعناصر الغذائية وله العديد من الفوائد الصحية، التي تستعرض بعضًا منها:

مصدر غني بالبروتين: يحتوي العدس بجبة على نسبة عالية من البروتين النباتي، مما يجعله بديلًا جيدًا للبروتين الحيواني خاصة للنباتيين.

غني بالألياف: يساهم في تحسين عملية الهضم ويعزز الشعور بالشبع، مما يساعد في التحكم بالوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب: يحتوي على مضادات أكسدة ومعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تدعم صحة القلب.

مصدر جيد للحديد: يساعد في الوقاية من فقر الدم وزيادة مستويات الطاقة.

يحسن صحة الجهاز العصبي: العدس بجبة غني بفيتامينات ب مثل حمض الفوليك الضروري لصحة الدماغ والجهاز العصبي.

يدعم صحة العظام: بفضل محتواه من الكالسيوم والمغنيسيوم، فهو يساهم في تقوية العظام.

تناول العدس بجبة بانتظام يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي.

