طريقة عمل العدس بجبة، أكلة عالية القيمة الغذائية

طريقة عمل العدس بجبة، من طرق الأكلات المصرية الشهيرة التي توارثناها عن الأجداد، وهو وجبة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكنه أن يكون وجبة خفيفة عند الشعور بالجوع، دون الخوف من زيادة الوزن.

كما أن طريقة عمل العدس بجبة من الأكلات سريعة التحضير، كما أنه يوفر في الميزانية، وهو اكلة صحية ولذيذة لوجبة الغداء أو العشاء.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل العدس بجبة، الوصفة الأصلية التقليدية التي توارثناها عن الأجداد.

مكونات عمل العدس بجبة

كوب من العدس الأسود

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/4 كوب من عصير الطماطم

1/4 كوب من الماء

1/4 كوب من الزيت النباتي

العدس ابو جبة

طريقة عمل العدس بجبة خطوة بخطوة

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.

سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.

أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.

قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

نصائح لوصفة مميزة

يمكنك إضافة المزيد من الخضروات إلى العدس أبو جبة، مثل البطاطس أو الجزر أو الكوسة.

يمكنك أيضًا إضافة بعض التوابل الأخرى إلى العدس أبو جبة، مثل الزنجبيل أو الكركم أو النعناع.

طريقة عمل العدس ابو جبة

طريقة عمل العدس بجبة بالفرن

يمكنك أيضًا تحضير العدس بجبة بالفرن. للقيام بذلك، اتبعي الخطوات التالية:

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.

سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.

أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.

صبي العدس في طبق فرن.

غطي الطبق بورق الألمنيوم أو غطاء فرن.

اخبزي العدس في فرن محمى على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج العدس.

قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.



شوربة العدس

طريقة عمل العدس الاصفر

ولكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل شوربة العدس الاصفر، كوجبة متكاملة العناصر الغذائية، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العدس الاصفر، والتي تؤكد أنها الطريقة التي كانت تطهيها حماتها.

مكونات عمل شوربة العدس الأصفر:

كوبين عدس أصفر مغسول

حبة بصلة متقطعة نصفين

جزرة مقطعة شرائح

حبة طماطم مقطعة نصفين

8 فصوص ثوم

3 معالق كبيرة صلصة طماطم

ربع ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح

5 أكواب مرق دجاج

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بالدقة بالخطوات

يوضع العدس والخضروات في قدر على النار.

يضاف المرق ثم يغلى الكل على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.

تطحن الشوربة الناضجة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار.

في مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الصلصة والتوابل ويقلب الكل جيدا.

يضاف هذا المزيج إلى قدر العدس ويقلب الكل جيدا.

. ثم تقدم مع الخبز المحمص بالهنا والشفا.