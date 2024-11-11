فوائد العدس، يجدد نشاطك ويقوي مناعتك ويساعد في فقدان الوزن

فوائد العدس الأصفر، للصحة عديدة، فهو أحد الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم وتعزز الصحة العامة، ويعد من البقوليات الأساسية التي ينصح بتناولها بانتظام.

ويرتبط العدس الأصفر بفصل الشتاء، لأنه يبعث على الدفء، ويقوي المناعة، نظرًا لاحتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والألياف، بالإضافة إلى قدرته على تلبية احتياجات الجسم الغذائية.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد العدس الاصفر، تعتمد على ما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



أهم فوائد العدس الاصفر لصحة الجسم

لذلك يُعد العدس الأصفر خيارًا غذائيًا ممتازًا يجب إضافته إلى النظام الغذائي لما له من فوائد صحية متعددة، وتناوله بانتظام يمكن أن يساهم في تعزيز الصحة العامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

شوربة العدس



1. مصدر غني بالبروتين: يعتبر العدس الأصفر مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو يفضلون تقليل استهلاكهم للحوم. يساعد البروتين على بناء العضلات، وتعزيز صحة الجلد، ودعم جهاز المناعة. كما يلعب دورًا هامًا في تكوين الهرمونات والإنزيمات التي تحتاجها العمليات الحيوية المختلفة في الجسم.



2. غني بالألياف الغذائية: يحتوي العدس الأصفر على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز الهضم وصحة الجهاز الهضمي. تساهم الألياف في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما أنها تلعب دورًا في تنظيم مستوى السكر في الدم من خلال تقليل امتصاص السكريات، وهو ما يساعد مرضى السكري في السيطرة على مستويات السكر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف على خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



3. غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي العدس الأصفر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل الحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم. يعتبر الحديد عنصرًا هامًا للوقاية من فقر الدم، خاصةً بالنسبة للنساء في سن الإنجاب. أما البوتاسيوم، فيساهم في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ودعم وظائف الأعصاب والعضلات. كما أن المغنيسيوم يعزز صحة العظام والقلب ويقلل من خطر التوتر والإجهاد.

4. يساعد في فقدان الوزن: يعتبر العدس الأصفر غذاءً منخفض السعرات الحرارية ومرتفع الألياف والبروتين، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن. يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول وجبات إضافية ويعزز إدارة الوزن بشكل صحي.

5. مصدر لمضادات الأكسدة: العدس الأصفر غني بمضادات الأكسدة مثل الفينولات والفلافونويدات، التي تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة. تساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، والسرطان، والأمراض التنكسية المرتبطة بالشيخوخة.

6. مفيد لصحة القلب: تناول العدس الأصفر بانتظام قد يساهم في تحسين صحة القلب نظرًا لاحتوائه على الألياف، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفيتامينات المختلفة. تعمل هذه العناصر على خفض ضغط الدم، وتقليل الكولسترول الضار في الدم، وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

7. مفيد لصحة الجلد والشعر: يحتوي العدس الأصفر على عناصر غذائية مهمة لصحة البشرة والشعر، مثل البروتين والزنك والفيتامينات الضرورية. تساعد البروتينات على تقوية الشعر ومنع تكسره، بينما يساهم الزنك في تحسين صحة الجلد وتسريع التئام الجروح.

8. تحسين مستويات الطاقة: نظرًا لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة، يمنح العدس الأصفر الجسم طاقة مستدامة على مدار اليوم. تعمل الكربوهيدرات المعقدة على زيادة مستويات الطاقة ببطء دون التسبب في ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، مما يساعد الأشخاص على الشعور بالنشاط والحيوية لفترات طويلة.

العدس بجبة

طرق تحضير العدس الأصفر: يمكن تحضير العدس الأصفر بطرق متعددة للاستفادة من فوائده، سواء عبر طهيه في الحساء أو السلطات أو إضافته إلى الأطباق الرئيسية. كما يمكن مزجه مع الخضار والتوابل لإضفاء طعم شهي وجعل الطبق مغذيًا أكثر. يمكن طهي العدس الأصفر بسرعة نسبيًا مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن وجبات صحية وسريعة التحضير.