الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل العدس الاصفر، أسرع وأرخص وجبة شتوية

طريقة عمل العدس الاصفر
طريقة عمل العدس الاصفر

طريقة عمل العدس الأصفر، من الأكلات المصرية التي تعود جذورها إلى قدماء المصريين، فهم أول من اكتشفوا حبوب العدس، وقدروا قيمتها الغذائية، وكان يطلق عليه "الادس" باللغة الهيروغليفية القديمة.


وتعرف أكلة العدس الشتوية التي تبعث على الدفء، وتحتوي على كميات مذهلة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات، لأنها "لحمة الفقراء".

أكدت الدراسات أن 300 جرام من العدس تتعادل قيمته الغذائية مع 500 جرام من اللحم الأحمر.

 

وترتبط طريقة عمل العدس الأصفر، بفصل الشتاء، فدائما تفضل ستات البيوت، عمل شوربة العدس في الشتاء، لأنه يبعث على الدفء، إلى جانب أنه سريع التحضير واقتصادي وغير مكلف.

 

ومع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ الكثير من ستات البيوت في الاستعداد بتعلم طريقة عمل شوربة العدس، لأنه على الرغم سهولة طريقة عمل شوربة العدس، إلا أن هناك العديد من ستات البيوت، لازالت لا تجيد طريقة عمل شوربة العدس الاصفر.

 

طريقة عمل العدس الأصفر على أصوله
 

شوربة العدس
شوربة العدس

ولكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل العدس الاصفر، كوجبة متكاملة العناصر الغذائية، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العدس الاصفر، والتي تؤكد أنها الطريقة التي كانت تطهيها حماتها.

مكونات عمل العدس الأصفر:

كوبين عدس أصفر مغسول
حبة بصلة متقطعة نصفين
جزرة مقطعة شرائح
حبة طماطم مقطعة نصفين
8 فصوص ثوم
3 معالق كبيرة صلصة طماطم
ربع ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح
5 أكواب مرق دجاج

 

طريقة عمل العدس الأصفر بالدقة بالخطوات

يوضع العدس والخضروات في قدر على النار. 
يضاف المرق ثم يغلى الكل على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.
تطحن الشوربة الناضجة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار.
في مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الصلصة والتوابل ويقلب الكل جيدا.
يضاف هذا المزيج إلى قدر العدس ويقلب الكل جيدا.
. ثم تقدم مع الخبز المحمص بالهنا والشفا.

 

طريقة عمل العدس ابو جبة، اكلة على اد الايد

العدس بجبة
العدس بجبة

طريقة عمل العدس ابو جبة، من الأطباق المصرية التقليدية، التي تتكون من العدس الأسود والخضروات والتوابل، وهو طبق قيمته الغذائية عالية، فهو غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأخرى، وهو اكلة صحية ولذيذة لوجبة الغداء أو العشاء، كما أنه طبق اقتصادي ويوفر في الميزانية.

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل العدس ابو جبة، الوصفة الأصلية التقليدية التي توارثناها عن الأجداد.

 

مكونات عمل العدس ابو جبة

كوب من العدس الأسود
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فص ثوم، مفروم
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1/4 كوب من عصير الطماطم
1/4 كوب من الماء
1/4 كوب من الزيت النباتي

 

طريقة عمل العدس ابو جبة

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.
صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.
سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.
أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.
غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.
قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

 

نصائح لوصفة مميزة

يمكنك إضافة المزيد من الخضروات إلى العدس أبو جبة، مثل البطاطس أو الجزر أو الكوسة.
يمكنك أيضًا إضافة بعض التوابل الأخرى إلى العدس أبو جبة، مثل الزنجبيل أو الكركم أو النعناع.

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طريقة عمل العدس أبو جبة بالفرن

يمكنك أيضًا تحضير العدس أبو جبة بالفرن. للقيام بذلك، اتبعي الخطوات التالية:

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.
صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.
سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.
أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.
صبي العدس في طبق فرن.
غطي الطبق بورق الألمنيوم أو غطاء فرن.
اخبزي العدس في فرن محمى على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج العدس.
قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

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