سورة الحجر هي السورة 14 الرابعة عشرة في ترتيب المصحف، وهي مكية، أما ترتيب سورة الحجر في النزول فقد ذكر الزركشي والسيوطي أنها نزلت بعد سورة يوسف، وعدد آياتها 99 تسع وتسعون آية على عدد الأسماء الحسنى.

ونستعرض الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم.

أسماء سورة الحجر



سميت بسورة الحجر، لورود هذا اللفظ فيها دون أن يرد في غيرها وأصحاب الحجر هم قوم صالح- عليه السلام-، إذ كانوا ينزلون الحِجر وهو المكان المحجور، أى الممنوع أن يسكنه أحد غيرهم لاختصاصهم به.

ويجوز أن يكون لفظ الحجر، مأخوذ من الحجارة، لأن قوم صالح- عليه السلام- كانوا ينحتون بيوتهم من أحجار الجبال وصخورها، ويبنون بناء محكمًا جميلًا.

قال- تعالى- حكاية عما قاله نبيهم صالح لهم: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتًا فارِهِينَ, ومساكنهم ما زالت آثارها باقية، وتعرف الآن بمدائن صالح، وهي في طريق القادم من المدينة المنورة إلى بلاد الشام أو العكس، وتقع ما بين خيبر وتبوك.

وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديارهم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة.



وسورة الحجر هو الاسم الذي اشتهرت به هذه السورة، وبه سميت في المصاحف وكتب التفسير والسنة، كما جاءت في كلام بعض الصحابة: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت سورة الحجر بمكة». وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: «نزلت سورة الحجر بمكة». - وجه التسمية: سُميت السورة (سورة الحجر)، لأن الله تعالى ذكر فيها ما حدث لقوم صالح، وهم قبيلة ثمود وديارهم في الحجر، فقد كانوا أشداء ينحتون الجبال ليسكنوها، فبينما هم آمنون مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب في وقت الصباح. قال تعالى: {وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (۸۰)}،

- سورة رُبَـمَا: ذكرها الطاهر بن عاشور اسمًا آخر للسورة فقال: «والمكتبون في كتاتيب تونس يدعونها سورة {رُبَما} لأن كلمة {رُبَما} لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة»، ولكن لم يثبت نص صحيح على هذه التسمية إنما هو مأخوذ من لفظة وقعت في السورة

معنى الحجر في القرآن الكريم

ورد لفظ‍ (حِجر) في غير سورة الحجر مرتين، الأولى في سورة الأنعام في قوله تعالى: {وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاّ مَنْ نَشاءُ} [الأنعام: ۱۳۸] بمعنى: حرام ممنوع. والثانية في سورة الفجر في قوله: {هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥)}، بمعنى: عقل.

سبب نزول سورة الحجر

هناك الكثير من الروايات الواردة في سبب نزول سورة الحجر إلا أن العلماء قالوا إنها روايات ضعيفة، وقد صحح بعض العلماء ما ورد في سبب نزول بعض آيات محددة منها، وتتميز سورة الحجر عمومًا بما تضمنته من مواضيع من مواساة للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث إنَّ نزولها كان في فترة حرجة، وهي فترة ما بين عام الحزن؛ وهو عام وفاة السيدة خديجة وعمه أبي طالب، وعام الهجرة؛ وهو وقت فراقه لمكة المكرمة.

و يغلب علي هذه السورة طابع هذه الفترة وحاجاتها ومقتضياتها؛ في ضرورة مواجهة تلك الفترة الحرجة، مواجهة تستلزم الفعل والحركة، حيث توجه النبي -صلى الله عليه وسلم-، والجماعة المسلمة معه من المهاجرين إلى المدينة المنورة

فضائل سورة الحجر



أنها من المثاني التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الإنجيل.

الأحاديث الواردة في سورة الحجر

وردت بعض الأحاديث والآثار تتعلق بسورة الحجر أو ببعض آيات منها، وقد ضعفها العلماء من ذلك ما يلي:

روى البزار عن أبي هريرة أبي سعيد رضي الله عنهما: قالا: جاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلًا يقرأ سورة الحجر وسورة الكهف، فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم).



وروى الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتمع أهل النار في النار، ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين، ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم، وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأُخذنا بها. فسمع الله ما قالوا، فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأُخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار في النار، قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين، فنخرج كما خرجوا). قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين * ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) (الحجر:1-2).

وعن الحسن، (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين) [الحجر: ١٢] قال: «الشرك»

وعن ابن عباس، في قوله عز وجل: (سبعا من المثاني) [الحجر: ٨٧] قال: «السبع الطول»

وعن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) [الحجر: ٩٣] قال: «عن قول لا إله إلا الله»

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»، ثم قرأ: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) [الحجر: ٧٥]: " وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) [الحجر: ٧٥] قال: للمتفرسين "

كما جاءت روايات أخرى صحيحة أوردها الإمام البخاري في صحيحه عن مرور النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان وجاءت كالتالي

أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجر، قال: " لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين "، ثم قنع رأسه، وأسرع السير حتى أجاز الوادي "، هذا لفظ البخاري .

وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزل الحجر في غزوة تبوك، أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ويهرقوا ذلك الماء ". ثم قال البخاري : ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإلقاء الطعام، ثم قال: وقال أبو ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من اعتجن بمائه ".



ثم ساق بسنده، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهرقوا ما استقوا من بيارهم، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستسقوا من البئر التي تردها الناقة ".



ثم قال: تابعه أسامة ، عن نافع ، ثم ساق بسنده، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مر بالحجر قال: " لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم "، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل.



ثم ساق أيضًا بسنده، عن سالم : أن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم "، هذا كله لفظ البخاري في صحيحه.