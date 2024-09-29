من هم الذين لن يستطيع إبليس إغواءهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

سورة سبأ، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة سبأ، كيف يحقق إبليس وعده بإغواء بني آدم. ومن هم الفريق الذي لن يستطيع إغواءهم.



سورة سبأ الآية 20

قال تعالى: «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ».

سورة سبأ الآية 20



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة سبأ

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ثم بين- عز وجل- الأسباب التي أدت إلى جحودهم وفسوقهم فقال: «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، ولفظ صَدَّقَ قرأه بعض القراء السبعة بتشديد الدال المفتوحة، وقرأه البعض الآخر بفتح الدال بدون تشديد. وقوله: عَلَيْهِمْ متعلق بصدق، وقوله ظَنَّهُ مفعول به على قراءة التشديد، ومنصوب بنزع الخافض على القراءة بالتخفيف، وضمير الجمع في عَلَيْهِمْ وفي فَاتَّبَعُوهُ يعود إلى قوم سبأ.



من هم الذين لن يستطيع إبليس إغواءهم؟

وأضاف الشيخ طنطاوي: والمعنى على القراءة بالتشديد: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه في قدرته على إغوائهم، وحقق ما كان يريده منهم من الانصراف عن طاعة الله- تعالى- وشكره، فاتبعوا خطوات الشيطان،بسبب انغماسهم في الفسوق والعصيان، إلا فريقا من المؤمنين، لم يستطع إبليس إغواءهم لأنهم أخلصوا عبادتهم لخالقهم- عز وجل-، واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والمعنى على القراءة بالتخفيف: ولقد صدق إبليس في ظنه أنه إذا أغواهم اتبعوه، لأنه بمجرد أن زين لهم المعاصي أطاعوه، إلا فريقا من المؤمنين لم يطيعوه.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو



فريق المؤمنين

وأكمل طنطاوي: قال القرطبي ما ملخصه: وقوله: «إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» نصب على الاستثناء وفيه قولان: أحدهما: أنه يراد به بعض المؤمنين- فتكون من للتبعيض-، لأن كثيرا من المؤمنين يذنبون وينقادون لإبليس في بعض المعاصي. أي: ما سلم من المؤمنين أيضا إلا فريق، وهو المقصود بقوله- تعالى-: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ.... والثاني: أن المراد بهم جميع المؤمنين، فعن ابن عباس أنه قال: هم المؤمنون كلهم، وعلى هذا تكون مِنَ للبيان لا للتبعيض.

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