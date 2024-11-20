طلاب "علوم ذوي الاحتياجات الخاصة" ينظمون ممرًّا شرفيًّا لرئيس جامعة بني سويف

نظم طلاب وطالبات بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، ممرًّا شرفيًّا للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، تقديرًا لجهوده المثمرة ودعمه فى تطوير العملية التعليمية بالكلية، والتى أثمرت عن العديد من البرامج المستحدثة فى مجال علوم تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تواكب المتطلبات العالمية العصرية لسوق العمل ومن هذه البرامج، تعديل اللائحة القديمة لبرنامج بكالوريوس علوم ذوي الاحتياجات الخاصة "أكاديمي، إعاقات، موهبة وتفوق عقلي".

ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف

ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف

وبرنامج بكالوريوس تكنولوجيا تعليم الرقمية لذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامج بكالوريوس علوم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج بكالوريوس علوم الخدمات المساندة لذوى الاحتياجات الخاصة، وبرنامج الدراسات العليا "دبلوم دمج، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه فى خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة والخدمات المساندة" بالاضافة إلى البرنامج السابق.

وكان في استقبال رئيس الجامعة على رأس الممر الشرفي الدكتور وليد فاروق عميد الكلية، والدكتور أشرف صلاح وكيل الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هيثم ناجى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عجوة وكيل شئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه من المعيدين، وطلاب الكلية بمختلف المستويات والأقسام.

ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف

ومن جانبه أعرب الدكتور منصور عن سعادته بالتكريم، موجهًا الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب على هذا الممر الشرفي، مؤكدًا أن الكلية تمثل صرحًا شامخًا لدراسة العلوم فى مجال ذوي الاحتياجات "فئات المعاقين وفئات المتفوقين والموهوبين والمبدعين والمبتكرين" وتسير بخطى ثابتة نحو الريادة عربيًّا وعالميًّا فى ضوء رؤية ورسالة وأهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة بني سويف.

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