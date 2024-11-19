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محافظات

محافظ بني سويف يناقش شكاوى وطلبات المواطنين خلال اللقاء المفتوح

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين، الأربعاء الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

 

تقرير حلول مشاكل المواطنين ببني سويف

 

وأوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة أنه بخصوص مطلب أحد المواطنين من منطقة الأزهري بمدينة بني سويف، والمتضرر من وجود عامود كهربائي بمنتصف الشارع، حيث أفاد قطاع الكهرباء أنه تم زرع 2 عامود بدلًا من الأعمدة التي تعوق عملية الرصف، وجار رفع الأعمدة القديمة، فيما أفاد قطاع الطرق والنقل أنه سيتم إكمال أعمال الرصف بالشارع ضمن الخطة.

 

فيما أفادت مديرية التضامن، أنه تم استيفاء الأوراق الخاصة بصرف معاش إحدى السيدات من قرية باروط بمركز بني سويف، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وجار التنسيق مع الوزارة، مع صرف مساعدة مالية تنفيذًا لتكليفات المحافظ،. 

وبالنسبة لشكوى أحد المواطنين من قرية الرياض بمركز ناصر، المتضرر من كسر غطاء غرفة الصرف الصحي أمام منزله، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بتغيير غطاء الغرفة وتنفيذ إطار لها، وتم إزالة أسباب الشكوى.

واستجابة لتكليفات المحافظ لحالة سيدة من قرية الدوالطة، تعاني من وضع صحي يستدعي إجراء عملية تغيير مفصل، تم عمل الفحوصات للحالة بمستشفى الجامعة، لعمل قرار علاج على نفقة الدولة، كما قامت مديرية التضامن  موجها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية للمساهمة في نفقة العلاج، بجانب تسهيل إجراءات معاش تكافل وكرامة.

 

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