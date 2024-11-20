شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في بني سويف

تخلص شاب من حياته بالانتحار شنقًا، داخل منزل أسرته بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك لمروره بأزمة نفسية، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "ح.ع.ح"، 21 عامًا، إلى مستشفى الفشن المركزي جثة هامدة، وادعاء أهليته قيامه بالتخلص من حياته داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث ببني سويف

وفي سياق آخر، أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث انقلاب توك توك بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب توك توك بمدينة الفشن، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف الى موقع البلاغ.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة كل من: ناجح عاشور محمد (18 عامًا) بكسر في الفخذ الأيمن، وعبد الرحمن ربيع شعبان (15 عامًا) بكسر في العمود الفقري، وحسن محمد فرج (17 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين الى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لتحديد ملابسات وأسباب الحادث.



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