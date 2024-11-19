الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشرق النيل

محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع سير الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العملية التعليمية بالمدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد حمدون، مدير المدرسة، والمهندس طارق الدلاشي، رئيس الحي الرابع بجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

 

محافظ بني سويف يزور المدرسة اليابانية 

 

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على مكونات المدرسة، التي تمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 10.4 آلاف متر مربع، وتضم المدرسة حديقة لرياض الأطفال بمساحة 750 مترًا، وفناءً خارجيًا بمساحة 2690 مترًا، وملعبًا بمساحة 780 مترًا، بالإضافة إلى مبنى إداري، ومسرح، ومبنى دراسي مكون من دورين يحتوي على 21 فصلًا. 

 

ويضم الدور الأول 9 فصول لرياض الأطفال وغرف "منستوري"، إلى جانب فصول ابتدائي من الصف الأول إلى الخامس، وغرف للمعلمين، ومصادر تعليمية، ومكتبة، ومصلى، وصالة ألعاب، وكافتيريا، ومعمل. بينما يحتوي الدور الثاني على 12 فصلًا للصف السادس والأول الإعدادي، فضلًا عن غرف للمعلمين وقاعات اجتماعات وغرف مجال صناعي واقتصاد منزلي وفصل للفنون ومعامل حاسب ولغات.

 

كما تابع المحافظ جزءًا من العملية التعليمية داخل المدرسة، حيث استمع لعرض موجز عن نظام اليوم الدراسي الذي يشمل مجموعة من الأنشطة اليابانية، منها: الاستقبال الصباحي، والتعليم الهادئ، واجتماع الصباح، والنشاط الريادي اليومي، ونشاط التنظيف، واجتماع نهاية اليوم، ونشاط مجلس الفصل، ونشاط المناقشة التوجيهية، بالإضافة إلى أنشطة التعلم من خلال اللعب.

 

محافظ بني سويف يتابع سير الدراسة بالمدرسة اليابانية 

 

وأشاد المحافظ بتصميم ومكونات المدرسة، مؤكدًا أهمية هذا النوع من المدارس في نقل التجربة اليابانية الناجحة في التعليم، والتي تهدف إلى تحقيق التطور المتوازن للعقل والقيم والجسد. كما نوه إلى أن هذه المدارس تساهم في تعزيز الأنشطة التعليمية، مما يساعد في بناء مهارات الطلاب وقدراتهم، ويخلق مناخًا إيجابيًا للتعلم، في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وأشار المحافظ إلى أن إدخال مثل هذه الأنظمة التعليمية الحديثة يمثل دعمًا نوعيًا لمنظومة التعليم بالمحافظة، ويسهم في تحسين جودة الحياة المدرسية للطلاب. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف اسعاف بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف تعليم بني سويف

مواد متعلقة

مصرع ميكانيكي صدمته سيارة بمدخل مدينة ناصر ببني سويف

إصابة 5 عاملات زراعة في انقلاب تروسيكل ببني سويف

الأبيض بـ150 والأحمر بـ155 جنيها، سكرتير بني سويف يتفقد منافذ بيع البيض

بسبب ظا ظا ظا، عقوبة تأديبية لمعلم لاتهامه بالتنمر على زميله ببني سويف

وكيل صحة بني سويف تتفقد قافلة طبية بقرية إهوة ضمن مبادرة بداية

وكيل صحة بني سويف تشارك بتدريب الفرق الطبية حول إدارة الأزمات

إصابة 10 سيدات في تصادم تروسيكل بسيارة فى بني سويف

جراحة مُعقدة، فريق طبي ببني سويف ينجح في إنقاذ حياة مريض

الأكثر قراءة

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

علاء مبارك يوجه رسالة عنيفة لمسئولي الآثار بعد تكسير أحجار الهرم

رئيس النواب يعلق على اعتراضات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك مصرية

ارتفاع الذرة وانخفاض عباد الشمس، ننشر أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حقوق كل لاجئ على أرض مصر وفق القانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية