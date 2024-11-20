الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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محافظات

إخماد حريق مطعم بمركز الواسطى في بني سويف

حريق
حريق

اشتعلت النيران الهائلة في مطعم بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم استدعاء سيارات قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق قبل امتداده للمناطق والمحلات التجارية.

وتلقت غرفة شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث اشتعال النيران في مطعم بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، للسيطرة على الحريق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات قوات الحماية المدنية ببنى سويف، إلى موقع الحريق في مطعم بأحد العقارات بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم السيطرة على الحريق الهائل، قبل انتقالها إلى الشقق السكنية والتجارية المجاورة.

 

 

 

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