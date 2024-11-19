الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التأمين الصحي يشارك بفعاليات في مبادرة بداية بمركز ببا ببني سويف

محافظ بني سويف ومدير
محافظ بني سويف ومدير فرع التأمين الصحي خلال المبادرة، فيتو

أعلن الدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، مشاركة الفرع في فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تم تنفيذها، اليوم، بمركز ببا، في حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والتي تضمنت تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، التي يستفيد منها مختلف الشرائح والفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

التأمين الصحي يشارك بفعاليات مبادرة بداية

وأكد مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن الفعاليات تضمنت تنفيذ مبادرات توعوية لطلاب مدارس عن الأنيميا، التقزم وفيروس (C) وخدمات توعوية، وإجراء فحوصات معملية للطلاب لتقييم حالتهم الصحية، إلى جانب تقديم استشارات طبية وتوعوية من قبل فرق مختصة، مما ساهم في رفع مستوى الوعي الصحي بين الطلاب وأسرهم.

وشّدد مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الثقافة الصحية بين الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوقاية خير من العلاج، وأن الاستثمار في الصحة يعد جزءًا أساسيًا من استثمار الدولة في العنصر البشري، وقد لاقت هذه المبادرات إقبالًا كبيرًا من الطلاب والمعلمين، حيث تم توفير المعلومات اللازمة حول كيفية الوقاية من هذه الأمراض وطرق التعامل معها.

محافظ بني سويف يثني على جهود التأمين الصحي 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، لتعزيز وتنمية الإنسان، وأثنى على جهود التأمين الصحي في دعم المبادرة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وضرورة تكثيف هذه الأنشطة في المستقبل لضمان صحة وسلامة المجتمع.

محافظ بني سويف يناقش شكاوى وطلبات المواطنين خلال اللقاء المفتوح

محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة بداية جديدة بمركز ببا

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بمدينة الفشن ببني سويف

محافظ بني سويف: قطاع الزراعة يشكل محورًا رئيسيًا للاستراتيجية التنموية

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد منفذ بيع اللحوم والدواجن والبيض بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف يتابع سير الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشرق النيل

مصرع ميكانيكي صدمته سيارة بمدخل مدينة ناصر ببني سويف

إصابة 5 عاملات زراعة في انقلاب تروسيكل ببني سويف

الأبيض بـ150 والأحمر بـ155 جنيها، سكرتير بني سويف يتفقد منافذ بيع البيض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم مبادرة بداية التأمين الصحي ببني سويف مدير التامين الصحي

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يناقش شكاوى وطلبات المواطنين خلال اللقاء المفتوح

محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة بداية جديدة بمركز ببا

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بمدينة الفشن ببني سويف

محافظ بني سويف: قطاع الزراعة يشكل محورًا رئيسيًا للاستراتيجية التنموية

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد منفذ بيع اللحوم والدواجن والبيض بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف يتابع سير الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشرق النيل

مصرع ميكانيكي صدمته سيارة بمدخل مدينة ناصر ببني سويف

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

شاهد، كيف استقبل حسام حسن عمر كمال عبد الواحد بعد خروجه أمام بتسوانا؟

أول تعليق لـ البرهان على الفيتو الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

منوعات

المزيد

قدرة الخالق، مشهد فريد لالتقاء نهرين بمياه حمراء وأخرى زرقاء دون امتزاج (فيديو)

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو متربص

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية