إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بمدينة الفشن ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث انقلاب توك توك بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب توك توك بمدينة الفشن، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

إصابة 3 أشخاص في حادث ببني سويف

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة كل من: ناجح عاشور محمد (18 عامًا) بكسر في الفخذ الأيمن، وعبد الرحمن ربيع شعبان (15 عامًا) بكسر في العمود الفقري، وحسن محمد فرج (17 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لتحديد ملابسات وأسباب الحادث.

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