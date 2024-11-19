محافظ بني سويف: قطاع الزراعة يشكل محورًا رئيسيًا للاستراتيجية التنموية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تعزيز القطاع الزراعي في المحافظة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشكل أحد المحاور الستة الرئيسية للاستراتيجية التنموية العامة.

وأوضح المحافظ ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية، خاصةً المحاصيل الاستراتيجية، مشددًا على أهمية استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدا على ضرورة القرب من المزارعين والاستجابة السريعة لمطالبهم من أجل تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعده المهندس أسامة سعيد، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والذي تضمن الأنشطة التي نفذتها المديرية خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري، وشاركت المديرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تعزيز قدرات المزارعين من خلال توعيتهم بأحدث الأساليب الزراعية، وشملت المبادرة تنظيم عدة ندوات إرشادية في قرى ومراكز المحافظة لعرض الممارسات الزراعية المثلى وتعريف المزارعين بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة.

توزيع 121 ألف و106 جوال أسمدة زراعية مدعمة

وأشار التقرير إلى حصر توزيع الأسمدة منذ بداية الموسم، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه 121 ألف و106 جوال، منها 84 ألف و370 جوال يوريا و36 ألف و736 جوال نترات، كما قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص شكاوى المواطنين المتعلقة ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة والمزمع زراعتها خلال الأيام القادمة، بهدف تحديد المقنن المائي لكل محصول، كما استعرض التقرير جهود الإدارات الزراعية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وفي إطار التحول الرقمي للقطاع الزراعي، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن 260 ألف و390 مزارعًا تم تسجيلهم حتى الآن في منظومة "كارت الفلاح"، والتي تهدف إلى تنظيم عملية صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفير البيانات اللازمة لدعم المزارعين، بما يسهم في تطوير القطاع وتحسين الإنتاجية، كما قامت المديرية بمتابعة آلية صرف الأسمدة الكيماوية في الجمعية الزراعية بقرية شريف باشا لضمان توافر الكميات المطلوبة وصرفها وفقًا للضوابط.

في سياق متصل، نظمت المديرية اجتماعًا تدريبيًا لمديري الجمعيات الزراعية وأمناء المخازن ورؤساء مجالس الإدارة، بهدف تعزيز كفاءة العاملين وتوضيح آليات العمل الحديثة لضمان تقديم خدمات زراعية متميزة، كما قامت المديرية بتنفيذ 5 زيارات ميدانية في مراكز بني سويف وناصر وإهناسيا وببا وسمسطا لمتابعة الزراعات السكرية، خاصة البنجر، حيث تم زراعة 35 ألف و972 فدان ضمن الزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر المزمع توريده إلى مصانع الفيوم والقناة.

وفي مجال مكافحة الآفات، تواصل إدارة مكافحة الآفات جهودها لضمان صحة وجودة المحاصيل الزراعية، حيث نفذت 5 زيارات ميدانية لمتابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الاستشارات والتوصيات اللازمة للعلاج من الآفات.

كما قامت إدارة حماية الأراضي الزراعية بتنفيذ إزالة 63 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و4 قراريط في قرى المحافظة، واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى المشاركة في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا