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بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

الشرطة الأرجنتينية،
الشرطة الأرجنتينية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء،  أن  طفلة تُدعى فابيانا سيرينو، وتبلغ من العمر 8 أعوام، كشفت  عن هوية مغتصبها وقاتلها قبل لحظات من وفاتها في إحدى غابات الأرجنتين.

طفلة تتعرض للاغتصاب في الأرجنتين 

وجرى العثور على الطفلة شبه حية في غابة، بعد أن اختفت أثناء عودتها من المدرسة إلى المنزل في بلدة 25 دي مايو، بمقاطعة ميسيونس الأرجنتينية، يوم الجمعة الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأوضحت  الصحيفة البريطانية، أن أخت الضحية الكبرى، البالغة من العمر 11 عامًا، عثرت عليها، وهي تعاني من إصابات خطيرة، في منطقة مشجرة تقع على بعد حوالي 200 متر من منزل الأسرة.

وقال والدا الضحية فابيانا لوكالة الأنباء المحلية "كرونيكا"، إن ابنتهما الكبرى رأت شقيقتها ملقاة هناك وخرجت وهي تصرخ: "أبي، اركض! لقد ماتت فابيانا".

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وتعرضت الطفلة للاغتصاب بوحشية، كما تلقت ما لا يقل عن 13 طعنة، لكنها كانت لا تزال على قيد الحياة عندما وصل والداها إليها، وتم نقلها إلى المستشفى.

وأشار الوالد، إلى أن فابيانا كشفت قبل أن تفارق الحياة، أن جار العائلة المدعو مارسيلو دانييل مولر، البالغ من العمر 34 عامًا، والملقب بـ"نانيكو"، هو من اعتدى عليها.

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الأرجنتين طفلة غابات الارجنتين

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