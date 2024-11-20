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رياضة

لاوتارو يعادل إنجاز مارادونا مع منتخب الأرجنتين

مارتينيز
مارتينيز

قاد لاوتارو مارتينيز نجم إنتر منتخب الأرجنتين للفوز على بيرو، فجر الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.


وسجل لاوتارو هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة 55، بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي قائد التانجو.

معادلة رقم مارادونا 


ورفع مهاجم إنتر رصيده إلى 32 هدفًا في 70 مباراة دولية، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ منتخب الأرجنتين، متساويًا مع الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا الذي سجل نفس العدد في 87 مباراة.


ولم يكمل لاوتارو مارتينيز اللقاء حيث استبدله المدرب ليونيل سكالوني في الدقيقة 81 لإراحته، حيث شارك مكانه جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعتلي ليو ميسي قمة هدافي الأرجنتين برصيد 112 هدفًا في 191 مباراة دولية، يليه جابرييل باتيستوتا بـ54 هدفا في 77 مباراة، سيرجيو أجويرو بـ42 هدفًا في 101 مباراة، وهيرنان كريسبو بـ35 هدفًا في 63 مباراة.

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