الإثنين 18 نوفمبر 2024
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حوادث

مصرع ميكانيكي صدمته سيارة بمدخل مدينة ناصر ببني سويف

مصرع ميكانيكي صدمته
مصرع ميكانيكي صدمته سيارة

لقي ميكانيكي مصرعه اليوم الإثنين، صدمته سيارة بمدخل مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص بمدخل مركز ناصر شمال المحافظة، حيث هرعت على الفور فرق الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الضحية إلى المستشفى.

 

مصرع ميكانيكي صدمته سيارة ببني سويف

وتبين من المعاينة الأولية أن الضحية يُدعى "أحمد. ش. ر"، يبلغ من العمر 26 عامًا، ويعمل ميكانيكيًا في قرية باها التابعة لمركز بني سويف.

 وصدمته السيارة أثناء مروره بالقرب من المدخل الرئيسي لمركز ناصر، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. وعلى الرغم من محاولات إسعافه، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، بدأت الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات والبحث عن السيارة المتورطة في الحادث من خلال فحص كاميرات المراقبة والمساهمة في تحديد هوية السائق المسؤول.

من جانبها، تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة لتحديد ملابسات الحادث، في حين تستمر الأجهزة الأمنية في متابعة مجريات التحقيقات لضبط المتسبب في الحادث.

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