إصابة 5 عاملات زراعة في انقلاب تروسيكل ببني سويف

أصيبت 5 فتيات «عاملات زراعة»، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية «حاجر بني سليمان» التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهن إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهن وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية «حاجر بني سليمان» التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابات وهن: آية جمال عادل 18 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإنجى أحمد عبد التواب 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، ونسمة شعبان جمال 18 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفرح أحمد النجار 15 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وأزهار جمال سيد 17 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

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