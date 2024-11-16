وكيل صحة بني سويف تتفقد قافلة طبية بقرية إهوة ضمن مبادرة بداية

تفقدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، القافلة الطبية التي تم تنظيمها في قرية أهوا التابعة لمركز بني سويف، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بناءً على توجيهات معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

قافلة طبية بقرية إهوة ببني سويف

وشهدت القافلة الطبية حضور الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، والدكتورة أسماء عبد الجواد، مدير إدارة بني سويف الصحية، وطه حجاج، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وشملت القافلة الطبية مجموعة من التخصصات العلاجية المتنوعة، حيث تم تقديم خدمات في مجالات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأسنان، كما تم توفير معمل دم ومعمل طفيليات، وتقديم خدمات الأشعة وقرارات نفقة الدولة، إلى جانب التثقيف الصحي للمرضى.

وكيل صحة بني سويف تتفقد قافلة طبية بقرية إهوة

وخلال تفقدها، أشادت الدكتورة سماح جاد، بجهود فريق القوافل العلاجية وعبّرت عن شكرها وتقديرها لما يتم تقديمه من خدمات طبية متميزة للفئات المستهدفة من أهالي القرية، وأكدت على أهمية استمرار هذه المبادرات التي تساهم في توفير الرعاية الصحية للمناطق النائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكيل صحة بني سويف تتفقد قافلة طبية بقرية إهوة

وتجدر الإشارة إلى أن القوافل الطبية تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتوسيع نطاق الخدمات الصحية في القرى والنجوع، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ضمن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة الحياة في مختلف ربوع مصر.