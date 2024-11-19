نصائح مهمة لوقاية أبنائك من الأمراض المعدية

فى فترة الدراسة يكون الصغار أكثر عرضة للأمراض الأنيميا، وذلك لتجمعهم مع زملائهم داخل الفصل الدراسي بجانب قلة التغذية.

وتحرص الأمهات خلال هذه الفترة على تغذية الأبناء جيدا من خلال تقديم الأكلات المهمة للصغار، حفاظا على مناعتهم فى فترة الدراسة.

نصائح مهمة تحافظ على مناعة الصغار في الشتاء

وقال الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار خوفا من مناعتهم، منها:-

اتباع نظام غذائي متوازن.

تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والجوافة، والخضروات الورقية.

شرب المياه بانتظام يعزز المناعة.

الحديد ضروري، نحصل عليه من السبانخ، الكبدة، والأسماك.

من الضرورى حصول الطفل على جرعات فيتامين د من الشمس أو المكملات بعد استشارة الطبيب.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تقديم الرمان للصغار لأنه من الفواكه المتوفرة وغني بمضادات الأكسدة.

تقديم الكاكا والبطاطا للصغار لأنها مليئة بفيتامين أ والألياف الصحية.

الأطفال فى الشتاء

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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