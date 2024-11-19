الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

<span style=
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

<span style=
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو
  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 72 إلى 76 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 71 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات  عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 75 إلى 85 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.
<span style=
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 135 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 280 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا.
  9. تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 650 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
txt

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

txt

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك اسعار السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سوق العبور سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى اسعار الكابوريا موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم، قشر البياض يسجل 270 جنيهًا في سوق العبور

البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

السردين بـ 90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 84 جنيها في سوق العبور

الأكثر قراءة

مصطفى شوبير يقود تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

التعليم توضح حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل

منوعات

المزيد

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأمطار في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

المزيد
الجريدة الرسمية