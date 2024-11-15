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اقتصاد

البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 67 إلى 69 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 63 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 325 جنيهًا.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 325 جنيهًا.
  2. تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 150 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 660 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، البوري يرتفع 15 جنيهًا في سوق العبور

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