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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الأحد، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

 أسعار الأسماك اليوم الأحد، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 76 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 71 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 210 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 440 جنيهًا.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 440 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 175 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 250 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 770 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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البوري يسجل 140 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم الجمعة، الجمبري يسجل 780 جنيهًا في سوق العبور

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