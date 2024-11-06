الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

<span style=
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 68 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 65 إلى 67 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
<span style=
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 200 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 690 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 80 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
txt

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي في سوق العبور

txt

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 14 جنيهًا في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك اسعار السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سوق العبور سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى اسعار الكابوريا موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 84 جنيها في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع في سوق العبور

الأكثر قراءة

طلب عاجل من حازم إمام بعد تسريب محادثات الفار في مباراة الزمالك والبنك

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

زغلول صيام يكتب: تسريبان فقط في تاريخ تقنية «الفار» في الدوري المصري.. اشمعنا محمد عادل؟! ولماذا الزمالك؟!

بعد حسم الانتخابات الأمريكية، أسعار الذهب تسجل انخفاضا كبيرا بالأسواق المحلية

أول رد من مدبولي حول تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة

سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

المصرية للاتصالات تعلن نجاح إنزال نظام الكابل البحري "Africa-1" في مصر

منوعات

المزيد

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

7 أطعمة تساعد على تحسين الهضم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ دار الإفتاء تجيب

اليأس من الكبائر، علي جمعة يكشف أهم أوقات حسن الظن بالله

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (2 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads