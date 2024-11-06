أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 68 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 65 إلى 67 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو مرجان من 200 إلى 250 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 690 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 80 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.