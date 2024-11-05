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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

 سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 72 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 65 إلى 69 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 75 إلى 175 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 280 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 150 إلى 250 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 14 جنيهًا في سوق العبور

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