هلع بالشوارع، تل أبيب تتعرض لوابل من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية (فيديو)

شن حزب الله اللبناني خلال الساعات الماضية، هجومًا غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي، بوابل من الصواريخ بلغ 170 صاروخًا، والمسيرات الانقضاضية التي خلفت العديد من الجرحى وتسبب في حالة من الهلع.

حزب الله يهاجم إسرائيل بوابل من المسيرات والصواريخ

وقال حزب الله، إنه شن هجومًا جويًّا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة رغفيم الإسرائيلية تحوى معسكرات تدريب للواء جولاني، في جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة.

The large boom in Tel Aviv 5 minutes ago was a Hezbollah rocket that made it through the Iron Dome and hit the ultra-orthodox neighbourhood of Bnei Brak. Let's pray there are no injuries. pic.twitter.com/KyZK5u1tqu November 18, 2024

كما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فى وقت سابق اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فشل في اعتراض صاروخ أطلق على تل أبيب خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وكانت صفارات الإنذار دوت في مدينة كريات شمونة ومحيطها شمال إسرائيل، تحسبًا لاحتمال سقوط صواريخ في المنطقة، وسط تصعيد مستمر على عدة جبهات.

صفارات الإنذار تدوى فى 100 بلدة بالاحتلال

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوّت في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع إصابة مباشرة قرب مجمع تجاري في شرق مدينة تل أبيب، وقررت السلطات إغلاق مطار بن غوريون، إضافة لقطع التيار الكهربائي ببعض المناطق في تل أبيب الكبرى.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، أنه يتعامل مع إصابات عدة في رامات غان في تل أبيب بعد قصف لحزب الله، كاشفًا عن سقوط عدة إصابات أحدهم مصاب بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي لتل أبيب.

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