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خارج الحدود

هلع بالشوارع، تل أبيب تتعرض لوابل من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية (فيديو)

الاحتلال، فيتو
الاحتلال، فيتو

شن حزب الله اللبناني خلال الساعات الماضية، هجومًا غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي، بوابل من الصواريخ بلغ 170 صاروخًا، والمسيرات الانقضاضية التي خلفت العديد من الجرحى وتسبب في حالة من الهلع.

 

حزب الله يهاجم إسرائيل بوابل من المسيرات والصواريخ

وقال حزب الله، إنه شن هجومًا جويًّا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة رغفيم الإسرائيلية تحوى معسكرات تدريب للواء جولاني، في جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة.

كما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فى وقت سابق اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  فشل في اعتراض صاروخ أطلق على تل أبيب خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وكانت صفارات الإنذار دوت في مدينة كريات شمونة ومحيطها شمال إسرائيل، تحسبًا لاحتمال سقوط صواريخ في المنطقة، وسط تصعيد مستمر على عدة جبهات.

 

صفارات الإنذار تدوى فى 100 بلدة بالاحتلال

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوّت في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع إصابة مباشرة قرب مجمع تجاري في شرق مدينة تل أبيب، وقررت السلطات إغلاق مطار بن غوريون، إضافة لقطع التيار الكهربائي ببعض المناطق في تل أبيب الكبرى.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، أنه يتعامل مع إصابات عدة في رامات غان في تل أبيب بعد قصف لحزب الله، كاشفًا عن سقوط عدة إصابات أحدهم مصاب بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي لتل أبيب.

صاروخ تل أبيب، مشاهد توثق آثار هجوم منتصف الليل ضد إسرائيل (فيديو)

جيش الاحتلال يعترف بفشله في اعتراض صاروخ أطلق على تل أبيب

 

 

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