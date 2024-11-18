جيش الاحتلال يعترف بفشله في اعتراض صاروخ أطلق على تل أبيب

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فشل في اعتراض صاروخ أطلق على تل أبيب خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة.

الجيش الإسرائيلي يفشل فى اعتراض صاروخ

ولم تكشف المصادر العسكرية للصحيفة العبرية، أى تفاصيل إضافية حول سبب الفشل فى اعتراض الصاروخ الموجه على تل أبيب، أو الأضرار الناتجة عنه.

كانت صفارات الإنذار دوت في مدينة كريات شمونة ومحيطها شمال إسرائيل، تحسبًا لاحتمال سقوط صواريخ في المنطقة، وسط تصعيد مستمر على عدة جبهات.

يأتي ذلك في ظل تزايد التوتر الأمني وارتفاع وتيرة الهجمات المتبادلة، ما يثير مخاوف من تصعيد أوسع على الساحة الإسرائيلية-الفلسطينية والحدود الشمالية.

4 إصابات بينها حالة خطيرة جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب

كما أكدت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم، وقوع 4 إصابات، من بينها إصابة وُصفت بالخطيرة، نتيجة الرشقة الصاروخية التي استهدفت تل أبيب والمناطق المحيطة بها.

شهدت منطقة تل أبيب الكبرى، مساء اليوم، دوي 6 انفجارات أعقبت تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى ورود أنباء أولية عن إصابة حافلة في مدينة بني براك، الواقعة قرب تل أبيب، جراء أحد الانفجارات. ولم تُصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الحادث أو تفاصيل عن الإصابات والخسائر.

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