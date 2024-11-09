السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

للمرة الأولى منذ بداية الحرب..

حزب الله يهاجم قاعدة عين خوزلوت في إسرائيل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه  هاجم للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا بسرب من المسيرات الانقضاضية.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

وقال  حزب الله اللبناني، في بيانه:" إنه قصف  بالصواريخ مربض مدفعية البغدادي جنوب غرب مستوطنة كريات شمونة".

وأضاف حزب الله اللبناني في بيانه، أنه  قصف بالصواريخ تجمعات لقوات إسرائيلية جنوب بلدة مارون الراس.

وفي السياق ذاته أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه قصف برشقة صواريخ نوعية قاعدة حيفا التقنية في مدينة حيفا المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن حزب الله اللبناني، أطلق نحو 50 صاروخا على مناطق في شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

txt

حزب الله يقصف قاعدة حيفا التقنية برشقة صاروخية

txt

حزب الله يطلق 50 صاروخا على شمال إسرائيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حزب الله جيش الاحتلال بحيرة طبريا المسيرات الانقضاضية كريات شمونة

مواد متعلقة

حزب الله يقصف قاعدة حيفا التقنية برشقة صاروخية

حزب الله يطلق 50 صاروخا على شمال إسرائيل

حزب الله يقصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية برشقة صاروخية

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء (فيديو)

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

تصالح حسين الشحات والشيبي (صور)

أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ

خبير اقتصادي يكشف عن شرطين أساسيين لصندوق النقد بشأن مصر(فيديو)

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

والد الطفل ضحية الإهمال الطبي: الطبيب أعطى نجلي مضادًا حيويًا رغم الحساسية

منوعات

المزيد

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (4 – 4)

بعد تكرار حالات الوفاة أثناء الصلاة، ما هي علامات حسن الخاتمة؟

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads