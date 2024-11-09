حزب الله يهاجم قاعدة عين خوزلوت في إسرائيل

للمرة الأولى منذ بداية الحرب..

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه هاجم للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا بسرب من المسيرات الانقضاضية.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني، في بيانه:" إنه قصف بالصواريخ مربض مدفعية البغدادي جنوب غرب مستوطنة كريات شمونة".

وأضاف حزب الله اللبناني في بيانه، أنه قصف بالصواريخ تجمعات لقوات إسرائيلية جنوب بلدة مارون الراس.

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه قصف برشقة صواريخ نوعية قاعدة حيفا التقنية في مدينة حيفا المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن حزب الله اللبناني، أطلق نحو 50 صاروخا على مناطق في شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

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