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رياضة

تونس تخسر من جامبيا 0/1 في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس

تصفيات أمم إفريقيا، فاز منتخب جامبيا على نظيره التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب “حمادي العقربي برادس”  ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 المقرر أن تقام بالمغرب.

وأحرز عبدولي سيساي في الدقيقة 17 هدف التقدم لمنتخب جامبيا في شباك المنتخب التونسي. 

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الأولي رفقة كل من، جامبيا، جزر القمر، مدغشقر. 

تشكيل منتخب تونس ضد جامبيا في تصفيات أمم أفريقيا 

حراسة المرمى: أيمن داهمن.

خط الدفاع: محمود غربال – ياسين مرياح – علاء غرام – علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني -  محمد علي بن رمضان – إدريس الميزوني.

خط الهجوم: سيف الله لطيف – ربيع الحمري – حازم المستوري.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب جزر القمر: 12 نقطة.

 منتخب تونس: 10 نقاط.

 منتخب جامبيا: 8 نقاط.

 منتخب مدغشقر: نقطتين.

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