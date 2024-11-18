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رياضة

ليبيا تتعادل مع بنين سلبيا وتفشل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية

منتخب ليبيا
منتخب ليبيا

تصفيات أمم إفريقيا، تعادل منتخب ليبيا مع منافسه منتخب بنين سلبيا بدون أهداف اليوم ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وبتلك النتيجة فشل منتخب ليبيا في التأهل لكأس الأمم الإفريقية، بعد احتلال المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط فقط. 

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة رفقة كل من: بنين، نيجيريا، رواندا. 

ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 


بينما جاء ترتيب مجموعة الرابعة في تصفيات أمم أفريقيا كالتالي:
منتخب نيجيريا 11 نقطة
منتخب بنين 8 نقاط
منتخب رواندا 8 نقاط
منتخب ليبيا 5 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 


وتبث  مباراة ليبيا وبنين عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصريلمباريات تصفيات أمم أفريقيا مباشرة داخل الشرق الأوسط وفي منطقة الشمال الأفريقي.


موعد مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 


واقيمت مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر،حيث انطلقت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. 

 

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